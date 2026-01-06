NVIDIA Rubin è ufficiale: la nuova piattaforma IA che supera Blackwell di 5 volte

NVIDIA ha annunciato ufficialmente Rubin, la nuova piattaforma IA destinata a diventare il cuore dei data center di prossima generazione. Rubin rappresenta un salto tecnologico netto rispetto all'attuale architettura Blackwell, con un incremento fino a 5 volte delle prestazioni e una drastica riduzione dei costi di inferenza. La piattaforma Rubin è composta da sei chip principali, tutti già rientrati dalle fonderie e attualmente in fase di validazione nei laboratori NVIDIA. Al centro dell'ecosistema troviamo la nuova Rubin GPU, un colosso da 336 miliardi di transistor progettato esclusivamente per carichi AI, affiancata dalla Vera CPU, basata su architettura Arm personalizzata Olympus, con ben 88 core e 176 thread.

Ulteriori dettagli tecnici su NVIDIA Rubin Il cuore dei sistemi data center è il superchip NVIDIA Vera Rubin, che integra due GPU Rubin, una CPU Vera e grandi quantità di memoria HBM4 e LPDDR5X. La Rubin GPU offre fino a 50 PFLOPS in inferenza NVFP4 e 35 PFLOPS in training, con un miglioramento rispettivamente di 5x e 3,5x rispetto a Blackwell. La memoria HBM4 raggiunge una banda fino a 22 TB/s per chip, mentre NVLink 6 porta la larghezza di banda scale-up a 3,6 TB/s per GPU. G-Sync Pulsar, RTX Remix Logic e ACE: tutte le novità di NVIDIA al CES 2026 Grazie a 1,8 TB/s di interconnessione NVLink-C2C, fino a 1,5 TB di memoria di sistema e funzionalità avanzate di confidential computing a livello rack, la CPU diventa un elemento chiave per i carichi IA complessi e per le pipeline di inferenza su larga scala.