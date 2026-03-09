Realme presenta la serie 16 pro con caratteristiche e prezzi ufficiali

La serie realme 16 pro debutta ufficialmente in Italia. I nuovi smartphone di fascia media introducono una serie di novità che riepiloghiamo di seguito. Intanto, vi ricordiamo che stiamo recensendo il modello 16 Pro+ e potrete scoprire tutte le nostre impressioni dettagliate a partire dalla prossima settimana.

Design e caratteristiche

Il design sviluppato nuovamente con Naoto Fukasawa è l'elemento distintivo della serie. L'obiettivo è quello di offrire uno smartphone basato sulla filosofia "without thought", quindi con elementi in grado di risultare naturali al primo sguardo, come il modulo fotografico Metal Mirror Camera. Inoltre, per la prima volta viene introdotto il silicone organico bio-based, derivato da paglia vegetale per offrire una texture più morbida e piacevole al tatto, garantendo al tempo stesso resistenza a usura e sporco. Nel complesso, questo modello presenta linee fluide e uno spessore di soli 8,49 mm.

Realme 16 pro

Sono state introdotte anche due nuove tonalità, ovvero Master Gold e Master Grey. Passiamo ora al comparto tecnico vero e proprio: il modello 16 Pro+ è alimentato dal processore Snapdragon 7 Gen 4 per un gameplay fino a 120 FPS. Troviamo inoltre un display HyperGlow 4D Curve+ da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, memoria LPDDR5X e una batteria con capacità di 7000 mAh con ricarica rapida 80 W SuperVOOC.

Il processore del realme 16 pro

Il realme 16 Pro, invece, adotta un MediaTek Dimensity 7300-Max 5G e una batteria da 6500 mAh con ricarica rapida da 45 W. Il display AMOLED è da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K e frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Il comparto fotografico è caratterizzato dalla tecnologia proprietaria LumaColor Image pensata per i ritratti, con una fotocamera principale da 200 MP.