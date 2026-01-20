Lo smartphone Realme P4 Power vanta una batteria da 10.001 mAh e un’autonomia record di una settimana

Le batterie da circa 5.000 mAh sono ormai lo standard per la maggior parte degli smartphone, ma alcuni brand stanno introducendo soluzioni davvero innovative nel settore. Proprio ieri vi abbiamo parlato di OnePlus 16 e dell'adozione di una batteria da circa 9.000 mAh. Questo record potrebbe essere superato dal nuovo Realme P4 Power , che dovrebbe avere una batteria impressionante da ben 10.001 mAh.

Una batteria titanica

Questo nuovo smartphone adotterà una batteria Titan da 10.001 mAh che dovrebbe garantire un'autonomia di una settimana. Il prototipo era stato presentato lo scorso anno e la produzione in serie è stata già avviata. Tuttavia, il nuovo smartphone includerà anche nuove funzionalità di sicurezza avanzate e tecnologie intelligenti per mantenere prestazioni costanti. Questa batteria, secondo quanto riportato dall'azienda, è pensata per funzionare bene anche nelle condizioni più difficili, fornendo energia costante per tutta la sua durata.

L'utilizzo della batteria con il Realme P4 Power

Considerando le attuali batterie di altri brand, questo è un enorme passo avanti. Sfortunatamente non sono stati rivelati altri dettagli sul prossimo top di gamma, ma la batteria da sola è già sufficiente per catturare l'attenzione (molto probabilmente ne sapremo di più a breve, quindi vi aggiorneremo con tutti i dettagli). Ricordiamo che anche altre aziende stanno adottando batterie impressionanti: basti pensare ad HONOR con il suo Power 2, con una batteria da 10.080 mAh e chip MediaTek Dimensity 8500.