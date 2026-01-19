OnePlus 16: secondo un leak, il prossimo flagship dell'azienda cinese avrà una batteria mai vista prima su un top di gamma

Secondo le ultime indiscrezioni, OnePlus 16 potrebbe segnare un importante punto di svolta per la storica serie flagship del brand, grazie a una batteria di capacità record. Un primo leak, condiviso dall'account X OnePlus Club, parla infatti di una "batteria Glacier di nuova generazione" con una capacità prossima ai 9.000 mAh, un valore nettamente superiore rispetto ai 7.300 mAh del precedente OnePlus 15. Sebbene il dato non sia ancora ufficiale e possa subire variazioni, l'ipotesi sta già facendo discutere appassionati e addetti ai lavori. Il lancio del nuovo modello, del resto, è ancora lontano.

Oltre alla batteria, emergono ipotesi sull'uscita di OnePlus 16 Considerando che OnePlus 15 è stato presentato a fine ottobre dello scorso anno, con distribuzione globale a novembre, è plausibile che OnePlus 16 debutti nel quarto trimestre del 2026. Questo lascia ampio margine per ulteriori rumor e conferme, ma l'attenzione sulla batteria suggerisce una chiara direzione: migliorare in modo significativo l'autonomia, uno degli aspetti più critici per gli smartphone di fascia alta. OnePlus potrebbe aver cancellato due modelli particolarmente attesi, secondo indiscrezioni A differenza del suo predecessore, OnePlus 16 dovrebbe proporsi come un top di gamma più equilibrato, senza concentrarsi su un singolo punto di forza. L'obiettivo sarebbe offrire un'esperienza eccellente sotto ogni aspetto.