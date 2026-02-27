0

Samsung punta sul TriFold: l'azienda vuole condensare l'esperienza di smartphone, tablet e laptop di riserva in un unico device

Il Galaxy Z TriFold di Samsung, venduto a circa 3.000 dollari, dovrebbe offrire modalità smartphone, tablet e laptop; o almeno è ciò che vuole l'azienda.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   27/02/2026
Samsung Trifold

Samsung continua a spingere sull'innovazione nel settore mobile con il del Galaxy Z TriFold, uno smartphone pieghevole dal prezzo di 2.899 dollari progettato per offrire massima versatilità. Il dispositivo, dotato di un sistema a doppia cerniera, è in grado di trasformarsi da telefono tradizionale a schermo esteso simile a un tablet, fino a una modalità che ricorda un piccolo laptop.

Questo particolare elemento ha attirato grande attenzione mediatica, anche grazie a un post di Bloomberg su X che ha sottolineato come il TriFold possa funzionare sia come tablet sia come computer portatile di riserva.

L'idea alla base del TriFold di Samsung: qual è l'obiettivo dell'azienda?

L'idea alla base del prodotto è chiara: offrire un unico dispositivo capace di adattarsi a diversi contesti di utilizzo, dal consumo di contenuti multimediali alla produttività leggera. Dal punto di vista progettuale, il Galaxy Z TriFold rappresenta un passo avanti significativo nell'evoluzione dei dispositivi pieghevoli.

Il Galaxy Z TriFold può diventare un secondo monitor per il PC, grazie alla funzionalità dedicata Il Galaxy Z TriFold può diventare un secondo monitor per il PC, grazie alla funzionalità dedicata

La possibilità di passare rapidamente da una modalità compatta a una superficie ampia lo rende particolarmente interessante per chi desidera guardare video, leggere documenti o lavorare in mobilità senza dover portare con sé più dispositivi. Questa flessibilità è uno dei punti di forza principali del prodotto.

Il TriFold di Samsung, però, riesce nel suo intento?

Tuttavia, nonostante le sue ambizioni, il TriFold non riesce ancora a sostituire completamente tablet e laptop tradizionali. Gli esperti evidenziano che, pur offrendo un'esperienza unica e innovativa, il dispositivo non dispone ancora di tutte le funzionalità e della potenza necessarie per rimpiazzare in modo definitivo categorie consolidate.

La tastiera virtuale e l'ergonomia, ad esempio, non possono competere con quelle di un laptop dedicato, mentre per alcune applicazioni professionali restano limiti strutturali. In questo scenario, il Galaxy Z TriFold si configura più come un dispositivo complementare che come un sostituto totale.

001 Introducing Galaxy Z Trifold The Shape Of Whats Next In Mobile Innovaion Newsbody

Può rappresentare una soluzione ideale per utenti premium, professionisti in movimento o appassionati di tecnologia, ma difficilmente diventerà l'unico strumento di lavoro per la maggior parte delle persone. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

#Tecnologia
