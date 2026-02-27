Samsung punta sul TriFold: l'azienda vuole condensare l'esperienza di smartphone, tablet e laptop di riserva in un unico device

Samsung continua a spingere sull'innovazione nel settore mobile con il del Galaxy Z TriFold, uno smartphone pieghevole dal prezzo di 2.899 dollari progettato per offrire massima versatilità. Il dispositivo, dotato di un sistema a doppia cerniera, è in grado di trasformarsi da telefono tradizionale a schermo esteso simile a un tablet, fino a una modalità che ricorda un piccolo laptop.

Questo particolare elemento ha attirato grande attenzione mediatica, anche grazie a un post di Bloomberg su X che ha sottolineato come il TriFold possa funzionare sia come tablet sia come computer portatile di riserva.