Pokémon GO festeggia il proprio decimo anniversario ritornando al passato

Il Pokémon Presents è andato in onda oggi, 27 febbraio 2026, e sebbene la decima generazione - Pokémon Onda e Vento - abbia rubato l'attenzione dei fan, ci sono tante novità anche per gli altri prodotti a tema Pokémon. Ad esempio, si è parlato di Pokémon GO .

Il trailer di Pokémon GO del Pokémon Presents

Prima di tutto, da sabato 7 a lunedì 9 marzo 2026 sarà possibile catturare moltissimi Pokémon apparsi in precedenza, così da ampliare la propria collezione in una tre giorni che sarà impegnativa ma potrebbe rivelarsi fruttifera per molti.

Inoltre, da martedì 3 a venerdì 6 marzo ci sarà un evento dedicato specificatamente alla regione di Kanto, ovvero quella della prima generazione che abbiamo avuto modo di riesplorare nelle recenti ripubblicazioni di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia per Nintendo Switch.

Non è però finita, perché il Tour di Pokémon GO di Kalos (globale) sarà attivo dal 28 febbraio al primo di marzo (sabato e domenica): potete ottenere uno dei primi compagni d'avventura di Kalos tramite il codice "GOTOURKALOS" (inseritelo senza virgolette).

Ricordiamo infine che il mese di uscita di Pokémon Champions su Switch è stato svelato, il mobile dovrà attendere.