Un Pokémon di Pokémon Go è così raro che i fan temono non sia stato veramente aggiunto al gioco

Pokémon Go ha reso da poco disponibile tramite un evento a tempo un nuovo Pokémon, ma è talmente raro che i fan stanno iniziando a pensare che in realtà non sia nemmeno stato aggiunto.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   26/10/2025
Pokémon Go introduce regolarmente nuovi eventi e ovviamente questo è il periodo di Halloween, che porta con sé Poltchageist e la versione Cromatica di Sinistea.

La verità, però, è che molti giocatori sono alquanto dubbiosi che Poltchageist sia stato introdotto perché non riescono proprio a trovarlo.

Cosa succede in Pokémon Go

Secondo varie segnalazioni, pare infatti che Sinistea non sia affatto difficile da trovare, anche in versione Cromatica, ma Poltchageist pare quasi impossibile da scovare. Alcuni infatti hanno anche chiesto se per caso l'evento di Halloween, che durerà fino al 27 ottobre, sia terminato in anticipo, perché proprio non riescono a farlo comparire.

Il Pokémon è stato introdotto in GO il 21 ottobre come boss dei Raid da una stella: si tratta di eventi purtroppo rari e chi non gioca molto o semplicemente chi è sfortunato potrebbe non riuscire a ottenerlo.

Come duplicare i Pokémon Cromatici in Leggende Pokémon Z-A con il metodo più recente

Inoltre, ci sono due forme di Poltchageist (Forma Taroccata e Forma Pregiata), cosa che rende ancora più complesso avere una collezione completa dei Pokémon in GO. Alcuni utenti affermano anche che le ricerche di Google (supponiamo tramite l'IA) rispondono che in realtà Poltchageist Forma Pregiata non è presente in GO, quando invece è così. Semplicemente la forma è meno comune e quindi è difficile da trovare.

Diteci, voi l'avete trovata? Segnaliamo infine che GCC Pokémon Pocket promette una desiderata novità per le Collezioni, ma ci vorrà un sacco di tempo

