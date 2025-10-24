GCC Pokémon Pocket promette una desiderata novità per le Collezioni, ma ci vorrà un sacco di tempo

GCC Pokémon Pocket si è impegnato a inserire sempre più carte nel corso dei mesi, forse anche troppe e per questo sta proponendo delle buste speciali (Deluxe Pack: ex) per recuperare le carte da gioco che ci si è persi. Questo però crea un problema : le carte ottenute con il Deluxe Pack: ex vengono catalogate nel Dex di tale espansione, ma non in quelle dell'espansione originale, dando comunque l'impressione che la propria collezione sia vuota.

L'aggiornamento di GCC Pokémon Pocket

Tramite i social, il team di sviluppo ha svelato che con l'arrivo dell'aggiornamento una carta presente in vecchi set, se disponibile dentro nuovi set, sarà registrata in entrambi. Il tutto sarà anche retroattivo, quindi in automatico le vostre collezioni saranno sistemate.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il problema, come detto, è che l'aggiornamento richiederà veramente molto tempo, visto che arriverà "dopo l'estate 2026". Parliamo quindi di almeno un anno, se non di più. Ovviamente per molti fan si tratta di un'attesa esagerata.

Le opzioni in questo caso sono due (perlomeno le più ovvie): o per gli sviluppatori non è una vera priorità e hanno deciso di lavorare sulla questione sullo sfondo, come extra che non vada a creare problemi alla creazione dei contenuti di gioco; oppure si tratta di una funzionalità veramente complessa da inserire, più di quanto potrebbe sembrare da un punto di vista esterno. Forse, è una combinazione di entrambi. In ogni caso, si dovrà attendere.

Parlando sempre di GCC Pokémon Pocket, l'espansione Mega Ascesa ha una data di uscita.