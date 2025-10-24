I giochi in esclusiva sono antiquati? "Ditelo a Nintendo", afferma un ex-Xbox

Come vi abbiamo recentemente segnalato, la presidente di Xbox Sarah Bond si è lasciata andare a un commento non propriamente apprezzato in rete, ha ovvero detto che i giochi in esclusiva sono qualcosa di " antiquato ", ovviamente anche per dare forza alla strategia multipiattaforma di Xbox.

Le parole di Ybarra sulle esclusive e su Nintendo

Xbox oramai produce molteplici giochi non in esclusiva, compresi titoli storicamente nati e cresciuti solo su Xbox e PC, come Gears of War e Forza Horizon. Il loro divenire multipiattaforma è una scelta comprensibile visto che la console in sé e per sé non riesce a tenere testa alle concorrenti, ma arrivare a dire che l'intera idea di esclusiva non ha più senso, è ovviamente un passo in più e Ybarra non è d'accordo.

Tramite i propri canali social, Ybarra ha commentato: "qualcuno vada a dirlo a Nintendo che le esclusive sono antiquate". Ha poi aggiunto: "Nintendo ha continuamente dominato con giochi incredibili. Certo, alcune piattaforme hanno fallito commercialmente, ma hanno sempre corso il rischio e sono tornati più forti di prima. È l'opposto di antiquato. È rischio e guadagno".

Va anche detto che Ybarra non è affatto un fan dell'attuale strategia di Microsoft, visto che in più occasioni ha criticato Xbox affermando che "la console è morta" e che la campagna pubblicitaria che afferma che tutto è una Xbox è assurda.

Segnaliamo infine che la nuova Xbox di prossima generazione "connetterà tutti i dispositivi insieme", dice Phil Spencer.