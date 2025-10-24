La nuova Xbox di prossima generazione "connetterà tutti i dispositivi insieme", dice Phil Spencer

Spencer ha riferito che si può guardare a ROG Xbox Ally come un primo passo sulla strada che caratterizzerà il futuro di Xbox come hardware, cosa che fa pensare a una sorta di convergenza tra PC e console , considerando che il dispositivo in questione è in effetti un PC.

La descrizione è ovviamente molto vaga e poco comprensibile, ma sembra indicare che si tratti di un modo univoco per accedere ai propri giochi riuniti in uno stesso sistema, dunque qualcosa che sembra andare incontro alle ipotesi di un hardware ibrido, forse tra Xbox e PC.

In un'intervista pubblicata dalla rivista giapponese Famitsu, e tradotta al momento in maniera automatica, dunque senza certezza di accuratezza, Phil Spencer pare abbia accennato alla nuova Xbox di prossima generazione , o comunque al concetto sul quale questa dovrebbe basarsi, parlando di una tendenza a " connettere tutti i dispositivi insieme ".

ROG Xbox Ally è un primo passo

Spencer ha precisato di non considerare ROG Xbox Ally come un esempio di nuova console Xbox, perché effettivamente non si tratta di un prodotto del genere, ma sembra che questa abbia delle caratteristiche che si ritroveranno nella console di nuova generazione.

Phil Spencer, capo di Microsoft Gaming

"Questo prodotto suggerisce come si evolverà in futuro la piattaforma Xbox, collegando tutti i tuoi dispositivi in un unico posto" ha riferito Spencer, parlando però soprattutto della piattaforma software, a quanto pare.

Tuttavia, su questa idea dovrebbe incentrarsi anche la nuova console. Spencer ha menzionato l'iniziativa Play Anywhere di Xbox, ultimamente molto spinta da Microsoft, che consente di acquistare un gioco su console e poi giocarci su PC o dispositivo portatile e viceversa.

Il fatto che nel discorso, forse tradotto non proprio correttamente, si confondano un po' le caratteristiche di Xbox inteso come piattaforma software con il futuro di quella che dovrebbe essere la base hardware rende poco comprensibile tutta la questione, ma è facile vedere anche nelle parole di Spencer un possibile aggancio con la teoria dell'ibrido Xbox-PC come nuova generazione.

La presidente di Xbox, Sarah Bond ha recentemente affermato che la console di nuova generazione "sarà un'esperienza Premium, di fascia alta e curata", facendo pensare a un dispositivo molto performante ma forse anche alquanto costoso.