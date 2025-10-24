Nothing OS 4.0 Beta arriva su Phone (3a) e (3a) Pro: ecco tutte le novità

Dopo settimane di attesa, anche Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Pro possono finalmente accedere alla beta di Nothing OS 4.0, la nuova interfaccia sviluppata dall'azienda di Carl Pei e basata su Android 16. L'annuncio segna un passo importante nel programma di aggiornamenti di Nothing, che a inizio mese aveva avviato il rollout della open beta escludendo inizialmente proprio i due smartphone più diffusi della gamma. Secondo quanto riportato da TechiBoy su X, l'aggiornamento ha un peso di 2,21 GB e porta con sé un numero consistente di miglioramenti, sia grafici che funzionali. Oltre alle novità introdotte da Android 16, Nothing OS 4.0 introduce numerose personalizzazioni.

Le principali novità della beta di Nothing OS 4.0 che arriva anche su Phone (3a) e (3a) Pro Tra le principali novità figurano il supporto a due icone mobili nella visualizzazione Pop-up, due nuovi stili di orologio per la schermata di blocco e la possibilità di ridimensionare i tile delle Impostazioni Rapide in formato 2×2. È stata inoltre aggiunta una Modalità Extra Dark, pensata per ridurre l'affaticamento visivo e migliorare il risparmio energetico sugli schermi OLED. Nothing annuncia NOS 4.0: design curato, multitasking potenziato e altre novità Il nuovo aggiornamento integra anche una gestione più intelligente dell'intelligenza artificiale all'interno di Essential Space, la sezione del sistema che raccoglie strumenti e funzioni più utilizzate. Gli utenti potranno ora visualizzare statistiche dettagliate sull'uso dell'IA, sfruttare la tecnologia per creare widget personalizzati e condividerli tramite la nuova piattaforma Playground, dove esplorare anche le creazioni della community Nothing.