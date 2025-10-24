Honkai: Star Rail svela la versione 3.7: il finale di Amphoreus, i banner, nuovi codici e un personaggio gratis

Potrete reclamare i codici tramite il sito ufficiale di Honkai: Star Rail, a questo indirizzo , o direttamente all'interno del gioco. Nel secondo caso vi basta aprire il menu principale e cliccare sul pulsante con i tre puntini nella parte alta e scegliere l'opzione "Reedem Code" . Una volta fatto riceverete le ricompense tramite la casella di posta interna del gioco.

L'aggiornamento 3.7 di Honkai: Star Rail si intitola "As tomorrow Became Yesterday" e sarà disponibile a partire dal 5 novembre su tutte le piattaforme. Come al solito, tra una novità e l'altra, sono stati annunciati tre nuovi codici promozionali che elargiscono ricompense utili, tra cui 300 Stellar Jade. Li abbiamo elencati di seguito:

Oggi Hoyoverse ha presentato la versione 3.7 di Honkai: Star Rail . Si tratta di una aggiornamento corposo come da tradizione, ma questa volta particolarmente importante in quanto rappresenta il finale del lungo arco narrativo del pianeta Amphoreus e dei suoi personaggi. Inoltre, sono stati svelati i nuovi banner, eventi a tempo limitato e altro ancora.

Cyrene diventa un personaggio giocabile e le altre novità

Con il nuovo aggiornamento la saga di Amphoreous giunge al termine. L'equipaggio dell'Astral Express si unisce ai Chrysos Heirs per affrontare Irontomb, il nemico più temibile mai incontrato, in una battaglia che supera ogni sfida affrontata finora. Il conflitto coinvolge non solo i path della Destruction e dell'Erudiction, ma anche le forze della Remembrance, che si agitano nell'ombra. Il campo di battaglia finale è situato nelle Ruins of Time, una landa desolata dove l'orizzonte svanisce in un deserto infinito. È qui che Phainon ha sigillato Irontomb prima del suo prematuro risveglio e che dove attende il Trailblazer per il confronto finale.

Con la versione 3.7 Cyrene diventa un personaggio giocabile. È un'unità 5 stelle di elemento Cryo e del path della Remembrance. Quando è in squadra, aumenta i danni inflitti da tutti gli alleati. La sua abilità crea una Zona che, finché attiva, genera danni aggiuntivi ogni volta che un alleato colpisce un nemico. Ogni azione dei compagni accumula "Recollection" per Cyrene, che una volta al massimo le permette di attivare la sua Ultimate. Al primo utilizzo, questa attiva immediatamente le Ultimate di tutti i compagni e rende permanente la Zona. Inoltre, Cyrene evoca la sua forma memosprite, capace di potenziare gli alleati o infliggere danni a tutti i nemici. Se il bersaglio è un Chrysos Heirs, riceverà un effetto speciale esclusivo.

Nella prima fase della versione 3.7 saranno disponibili i banner di Cyrene, Hyacine, Castorice e Tribbie, mentre nella seconda fase torneranno quelli di Phainon, Mydei e Cipher.

La nuova versione introduce anche una modalità permanente su larga scala: Currency Wars. I Trailblazers potranno formare squadre fino a dieci personaggi, divisi tra campo attivo e supporto. Combattere con personaggi dello stesso tipo o fazione attiverà effetti di "Legame", aumentando la potenza del gruppo. Al lancio saranno disponibili 61 personaggi, tutti provabili gratuitamente. Oltre ai premi delle sfide, la modalità offrirà ricompense periodiche e aggiornamenti con nuove sfide e opportunità di crescita.

Per gli eventi, arriva "Snack Dash", una gara creativa e divertente in cui le creazioni di Madam Ruan Mei si sfideranno su tracciati pieni di ostacoli. La Versione 3.7 introdurrà anche il sistema Trailblaze Fashion, con opzioni cosmetiche aggiuntive per il protagonista, tra cui il copricapo limitato "Deliverer's Wreath", ottenibile gratuitamente completando le missioni principali.

Infine, oltre alle 10 pull del Gift of Odyssey, effettuando il log-in entro la fine della versione 4.0 i giocatori riceveranno un "Golden Companion Spirit" gratuito, tramite il quale potranno riscattare un personaggio 5 stelle dall'Exchange Shop tra quelli selezionabili, a cui si aggiunge anche la coppia Topaz & Numby.