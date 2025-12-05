Honkai: Star Rail presenta la versione 3.8: data di uscita, i nuovi banner e 300 Stellar Jade gratis per tutti

Potrete reclamare i codici tramite il sito ufficiale di Honkai: Star Rail, a questo indirizzo , o direttamente all'interno del gioco. Nel secondo caso vi basta aprire il menu principale e cliccare sul pulsante con i tre puntini nella parte alta e scegliere l'opzione "Reedem Code" . Una volta fatto riceverete le ricompense tramite la casella di posta interna del gioco.

La patch, intitolata "Memories are the Prelude to Dreams", sarà disponibile su tutte le piattaforme da mercoledì 17 dicembre . Si tratterà di una versione più lunga del solito: durerà otto settimane, anziché sei , e terminerà il 13 febbraio del prossimo anno. Tra gli annunci, sono stati condivisi anche nuovi codici promozionali che regalano 300 Stellar Jade e altre risorse utili, che abbiamo elencato di seguito:

Hoyoverse ha svelato le novità in arrivo con la versione 3.8 di Honkai: Star Rail , che includono nuove missioni della trama, un nuovo personaggio giocabile, eventi a tempo limitato e molto altro.

Le novità dell'aggiornamento

Come da tradizione, l'aggiornamento introdurrà nuove missioni principali della storia. Con la conclusione dell'epica avventura di Amphoreus, l'Astral Express tornerà a Penacony, prima di partire verso la prossima destinazione. Il "Pianeta delle Festività" si presenta con un'atmosfera del tutto diversa rispetto al passato. Inaspettatamente entra in scena Constance "The Dahlia", che rivela come i ricordi del Trailblazer sugli eventi che ha vissuto su questo pianeta siano incompleti e che alcune parti fondamentali siano state sottratte. Grazie al suo aiuto e alla sua guida, cercherà di ricostruire la vera storia di Penacony. Non solo, questa volta la vicenda sarà vissuta attraverso la prospettiva di Firefly: il suo ingresso nel mondo onirico, l'incontro con il protagonista e le battaglie che dovrà affrontare.

The Dahlia sarà anche un nuovo personaggio a cinque stelle, che segue il Path of Nihility, dà il meglio di sé se affiancata a compagni specializzati nei danni da Break. In combattimento può evocare una zona, e finché questa persiste la Toughness Reduction inflitta dagli alleati può attivare il Super Break DMG, anche prima che i nemici subiscano lo status di break. Inoltre, The Dahlia può scegliere un compagno come "Dance Partner": la sua Ultimate applica la debolezza di tipo di ogni Dance Partner a tutti i nemici, potenziando ulteriormente l'efficacia della Toughness Reduction.

Durante la fase 1 saranno disponibili i banner di The Dahlia e Firefly, mentre nella seconda fase torneranno quelli di Fugue e Lingsha. Data la maggiore durata della versione 3.8, ci sarà anche una terza fase, con i banner di Aglaea e Sunday.

Nella prossima versione arriverà un nuovo evento intitolato "The Chrysos Awoo Championship". In questa occasione il Trailblazer, come ospite speciale, assumerà il ruolo di allenatore di chimere, guidando le proprie creature per formare una squadra potente e puntare alla gloria del campionato. In aggiunta sarà disponibile anche l'evento "Remnants of Twilight", che proporrà una serie di sfide di combattimento pensate per mettere alla prova la capacità dei giocatori di pianificare con attenzione e agire con decisione.