Honkai: Star Rail svela l'update 3.4: data di uscita, Archer gratis da Fate/stay night e 300 Stellar Jade gratis

La versione 3.4, intitolata " For the Sun is Set to Die ", sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 2 luglio . Oltre ai nuovi contenuti, durante la presentazione sono stati svelati alcuni codici promozionali che permettono di ottenere 300 Stellar Jade in regalo. Li abbiamo elencati di seguito. Potrete riscattarli direttamente dal menu di gioco o tramite questo link .

Phainon e Saber e Archer da Fate/stay night

L'aggiornamento continua la storia principale, con il destino di Amphoreus ormai appeso a un filo. Con l'umanità ormai sull'orlo dell'estinzione, Phainon si farà carico del suo ruolo di Chrysos Heir per portare l'inizio della Era Nova, ma alcune rivelazioni sconvolgenti sul questo misterioso pianeta porteranno a dei risvolti sorprendenti. Nel frattempo sul pianeta di Penacony è iniziato una Guerra del Sacro Graal, che coinvolgerà alcuni personaggi celebri di Fate/stay night.

Nuovo aggiornamento, nuovi personaggi, ma anche dei grandi ritorni. La versione 3.4 introduce Phainon come personaggio giocabile. È un'unità cinque stelle di elemento Physical e del path Destruction. In battaglia accumula stack di "Coreflame" attaccando i nemici. Una volta raggiunto il quantitativo massimo può attivare la sua Ultimate: il personaggio assume la sua forma di semi-dio e rimane da solo in campo per eseguire una serie di attacchi speciali. Il crossover con Fate/stay night invece aggiunge due personaggi tratti da questa opera, Archer e Saber. Archer sarà gratis per tutti i giocatori ed è un'unità 5 stelle di elemento Quantum e del path The Hunt. Saber invece è un personaggio Destruction di elemento Wind.

Non è tutto: Silver Wolf, Kafka, Jingliu e Blade hanno ricevuto un rework, con modifiche sostanziali ai kit di abilità attive e passive per renderli nuovamente competitivi nel meta di Honkai: Star Rail.

Nella Fase 1 della versione 3.4 sarà disponibile il banner di Phainon e le rerun di Tribbie, Sunday e Sparkle. Nella seconda fase sarà il turno di Firefly, Jingliu e Blade. Kafka e Silver Wolf invece toneranno nella versione 3.5. I banner di Saber e Archer invece saranno disponibili per un "lungo periodo di tempo".

L'artwork della versione 3.4 di Honkai: Star Rail

Saranno inoltre attivi numerosi eventi a tempo limitato con premi come Stellar Jade e risorse utili. Tra questi troviamo "Origami Bird Clash: Official Edition", un mini-gioco in stile Candy Crush che si potrà giocare in multiplayer contro altri utenti. Tornano anche il consueto "Gift of Odyssey", che regala 10 Star Rail Special Pass effettuando il log-in per sette giorni, e gli eventi "Planar Fissure" e "Realm of the Strange", entrambi con ricompense raddoppiate.