Nintendo Switch 2 sembra avere alcuni problemi con l'HDR, ecco alcuni consigli su come risolverli

Quando compare la prima calibrazione dell'HDR avrete forse notato la necessità di agire a lungo sulla levetta o sui tasti per poter raggiungere la condizione richiesta, ovvero che una delle due immagini non risulti visibile, aumentando moltissimo la luminosità e rendendo comunque il test confuso, perché anche l'altra immagine diventa difficilmente distinguibile.

In diversi casi, in seguito alla calibrazione di sistema dell'HDR, l'immagine restituita da Nintendo Switch 2 potrebbe risultare alquanto slavata, con colori un po' smorti e contrasto poco soddisfacente , e tutto questo è dovuto a un'implementazione un po' problematica della tecnologia, che può però essere corretta.

L'implementazione dell' HDR su Nintendo Switch 2 , presente per la prima volta in una console Nintendo, sembra non essere stata effettuata proprio al meglio delle possibilità, in base all'analisi effettuata dagli esperti di HDTVTest , che spiegano alcune possibili problematiche ed eventuali soluzioni legate a questa tecnologia sulla console.

La modalità HGIG è fondamentale

Secondo quanto rilevato da HDTVTest questo capito nei televisori che non hanno la modalità HGIG abilitata, dunque è necessario attivare questa opzione per poter raggiungere dei risultati convincenti, altrimenti l'immagine risulterà, come detto, slavata e poco contrastata.

In sostanza, la calibrazione proposta da Switch 2 presuppone l'attivazione dell'HGIG, ma se questa modalità non è attiva si sbilancia completamente il valore di luminosità, andando oltre i limiti e facendo emergere l'immagine poco convincente che è facile ottenere.

L'altro problema, legato all'interfaccia, è la presenza di un'eccessiva quantità di posizioni intermedie delle impostazioni, che costringe ad agire per un tempo eccessivamente lungo e proponendo step intermedi che possono portare a confondere gli utenti, in quanto è difficile vedere le differenze tra uno e l'altro.

In ogni caso, HDTVTest raccomanda di abilitare la modalità HGIG nei TV che possiedono tale soluzione ed effettuare nuovamente la calibrazione per ottenere un risultato ottimale.

Nel caso si possieda un display non provvisto di HGIG la cosa è più complicata: il consiglio della fonte in questione è impostare il MaxTML a 1000 nits e il livello di bianco a 200 nits, anche se non è semplice vedere precisamente questi valori.

Alcuni utenti suggeriscono di utilizzare Cyberpunk 2077, che ha delle impostazioni grafiche interne che consentono di visualizzare chiaramente questi valori, e agire di conseguenza. Tra gli altri consigli di HDTVTest c'è inoltre il fatto di impostare la modalità scura, impostare l'HDR in modo che si attivi solo sul software compatibile e disabilitare la protezione contro il burn-in.