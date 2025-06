L'ottima avventura horror Stasis arriva su console: annunciata la data di uscita

Il publisher Feardemic e il team di sviluppo The Brotherhood annunciano il prossimo arrivo di Stasis su console, con data di uscita fissata per il 26 giugno su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, al prezzo di 9,99$.

Stranamente, il primo capitolo della serie giunge dunque su console dopo il secondo, visto che Stasis: Bone Totem è già disponibile da tempo su console, mentre il capostipite arriverà dunque soltanto ora, cosa piuttosto bizzarra anche se i due giochi non sono necessariamente collegati dal punto di vista narrativo.

Stasis è uscito originariamente il 31 agosto 2015 su PC attraverso Steam, e rappresenta un titolo molto interessante per chi apprezza le avventure grafiche, considerando le sue particolarità specifiche.