Stasis: Bone Totem arriva su console, trailer con data d'uscita per l'ottima avventura horror

Stasis: Bone Totem sta per arrivare su console, con un nuovo trailer che annuncia la data d'uscita dell'ottima avventura horror di The Brotherhood su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch , fissata per il 28 marzo 2024, dunque fra poco.

Tra horror e punta e clicca classico

Tra gli elementi distintivi rimane l'inquadratura isometrica e la presenza di puzzle ed enigmi da risolvere con l'interazione attraverso gli oggetti dell'inventario ma anche utilizzando terminali e accedendo a veri e propri rompicapo, in alcuni casi.

La storia segue gli eventi dei coniugi Mac e Charlie, specializzati in missioni di salvataggio in mare, che si imbattono in una piattaforma petrolifera abbandonata nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico, portando a galla un orribile segreto che la Cayne Corporation cercava in ogni modo di tenere nascosto.

Già disponibile da tempo su PC, Stasis: Bone Totem ha ottenuto grandi consensi sia da parte della critica che del pubblico su tale piattaforma e si appresta ora a raggiungere anche le console.