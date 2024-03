Pokémon: Toyota ha costruito un Miraidon a dimensione naturale che può essere guidato

Tra le grandi stranezze provenienti dal Giappone, questa settimana riportiamo l'esistenza di un Pokémon Miraidon costruito da Toyota a dimensione "naturale", che può anche essere guidato ed è stato messo a disposizione del pubblico proprio in questo fine settimana di marzo.

Miraidon è una nuova creatura, un Pokémon Leggendario che è stato introdotto in particolare in Pokémon Violetto, che ha la caratteristica di diventare una sorta di motocicletta, rappresentando anche un utile veicolo per spostarsi all'interno della mappa, in maniera piuttosto originale per la serie.

Il gruppo Toyota Engineering Society ha preso ispirazione da questo Pokémon per il suo nuovo progetto, in seguito a un'iniziativa veramente particolare: l'anno scorso ha chiesto a 8000 alunni di scuole elementari cosa vedessero come "futuro della mobilità", e molti bambini hanno risposto con dei bei disegni di Miraidon.