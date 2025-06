Pokémon Scarlatto e Violetto, la cura Switch 2 ha fatto bene ai capitoli più contestati di sempre?

Dopo il passaggio a Switch, il percorso di Game Freak e della serie Pokémon è stato a dir poco "curioso". Fino alla conclusione dell'era 3DS questo team giapponese era tra i più amati e osannati in circolazione, nonostante non mancassero le doverose critiche a una delle serie più note e di successo al mondo. Poi è arrivata la console ibrida di Nintendo e tutto è cambiato. Tagli al Pokédex, giochi incapaci di evolversi e tecnicamente indietro di generazioni, imprigionati da un motore grafico troppo arretrato per competere col resto del mercato, fino al disastro del lancio di Scarlatto e Violetto, il gioco che avrebbe dovuto essere il primo vero grande passo avanti del marchio. Una lista lunga di errori gravi, che hanno inevitabilmente macchiato il nome di Game Freak e abbassato ai minimi storici le speranze di fan che, pur continuando ad amare alla follia i Pokémon, iniziano a essere stanchi di titoli comparabili graficamente a roba di oltre vent'anni fa (specialmente dopo la recente presentazione di Beast of Reincarnation, prova lampante di come il team le competenze tecniche le abbia eccome). Noi oggi non siamo qui per analizzare cosa ha portato Game Freak in questo vicolo cieco: il problema è radicato, influenzato da un'infinità di fattori; vogliamo piuttosto concentrarci proprio sull'ultima generazione di Pokémon, ovvero Scarlatto e Violetto. Perché la nona generazione di Pokémon è un disastro tecnico sulla prima Switch, ma ora è approdata anche su Switch 2 e finalmente gira a 60 fps stabili, con meno problemi tecnici e una miriade di Pokémon in più a schermo; quindi, ora che è tecnicamente accettabile, è il caso di rivalutarlo oppure, a prescindere dai problemi grafici, resta comunque uno dei capitoli peggiori della serie? Oggi cercheremo di rispondere a questa domanda, analizzando nuovamente il gioco punto per punto, valutando il suo posto nell'intero franchise.

Tre is meglio che one. Più o meno Partiamo dalle basi, anche a 60 fps e con una risoluzione più alta, Pokémon Scarlatto e Violetto restano comunque troppo obsoleti e poveri dal punto di vista grafico, tuttavia ora vorremmo concentrarci più sugli elementi di design della nona generazione, perché a volerla dir tutta non sono affatto malvagi. L'ultimo Pokémon principale è, infatti, un gioco contenutisticamente piuttosto valido in termini di campagna, che divide l'avventura principale in tre serie di obiettivi diversificati tra loro: battaglie con boss titanici, scontri col Team Star e la classica serie di palestre. Non tutti hanno apprezzato questa suddivisione, prevalentemente perché i compiti si riducono comunque per lo più a scontri con qualche cambiamento nel mix, ma noi l'abbiamo visto come il primo serio tentativo di offrire qualcosa di più variegato e spassoso rispetto alla solita formula, senza contare che i boss del Team Star e i titani non sono affatto malvagi se affrontati leggermente sottolivellati. La divisione della campagna in tre "parti" non è stata apprezzata da tutti, ma per quanto ci riguarda è stata una timida e necessaria evoluzione, che ha dato un po' di pepe alla struttura del gioco Siamo, insomma, spanne sopra la campagna di Spada e Scudo (la cui fase conclusiva "in ascensore" è forse la peggiore di sempre) e persino dal punto di vista narrativo il gioco non è male, grazie a un paio di twist decenti e a una buona caratterizzazione dei personaggi (anche qui lasciamo perdere Spada e Scudo, per favore). Il problema principale della campagna di Scarlatto è ancora una volta uno: le limitazioni tecniche. I minigiochi sono basilari se non addirittura pessimi, la "spettacolarità" degli scontri col Team Star è ridotta al minimo da animazioni quasi comiche e limitazioni assurde, e persino quando si affrontano le palestre è tutto ridotto ai minimi storici (un peccato perché i capipalestra sono anzi ben caratterizzati). 24 clessidre gratis in GCC Pokémon Pocket: ecco come ottenerle, ma avete poco tempo Si nota un costante "vorrei, ma non posso" da parte del team, perché le idee chiaramente c'erano, ma non i mezzi o il tempo per realizzarle degnamente. E gran parte del problema deriva dal classico Donphan nella stanza: la scelta di Game Freak di rendere Scarlatto e Violetto un mondo aperto.

Il mondo di Pokémon lo preferivamo più pocket Sviluppare un open world è stato, per dirla senza troppi fronzoli, un piano sconsiderato. Non solo Game Freak non era pronto ad affrontare una sfida tecnologica di questo tipo, ma viste le tempistiche limitate di sviluppo a disposizione e le limitazioni dell'engine questa soluzione ha chiaramente costretto il team a cercare una serie di scorciatoie, che alla fine hanno reso Scarlatto e Violetto tra i titoli tecnicamente più arretrati di Switch. Ora che Switch 2 è arrivata a salvare la baracca questi giochi girano degnamente, ma le problematiche non di natura tecnica del mondo aperto restano, purtroppo. I raid Tera erano una bella idea. Peccato che questa idea sia stata applicata malissimo, e il netcode atroce non aiuta Lo scarso tempo a disposizione ha portato non solo ai raffazzonati minigiochi di cui parlavamo prima, ma anche a una mappa vuota, mal sfruttata, dove tutto è concentrato nei principali centri abitati e ben poco di interessante è presente al di fuori di quest'ultimi: le macrozone con i vari biomi sono poco più che contenitori per pokémon di vario tipo, saltuariamente intervallati da allenatori e da delle stazioni di cura che potevano tranquillamente venir almeno parzialmente riconvertite in qualcosa di più interessante (ville? Piccoli villaggi? Le possibilità erano moltissime invero). L'esplorazione è poco soddisfacente e, visto che non c'è adattamento dei livelli, la struttura della campagna risulta in realtà incredibilmente guidata, con obiettivi precisi e specifici verso cui il giocatore viene costantemente guidato e indirizzato. Insomma, questo non è un open world che dà un reale senso di libertà - al di fuori del solo vagare per catturare pokémon - e non sembra nemmeno che la sua mappa aggiunga qualcosa all'esperienza: le mappe estese ma separate di Leggende Pokémon: Arceus funzionavano paradossalmente meglio, e non bastano i raid Tera a migliorare le cose... anzi. I picnic sono un'altra idea apprezzabile del gioco, così come gli effetti dei panini per la cattura. Anche qui c'è un'idea di fondo con del potenziale enorme, sfruttata solo in parte Parliamo proprio dei raid Tera, già che ci siamo: sulla carta anche questa è un'idea molto interessante, dato che rappresenta un ottimo metodo per rendere Pokémon un gioco più cooperativo, offrendo un modo facile di ottenere oggetti di valore e Pokémon con abilità nascoste (o IV notevoli). Il problema ancora una volta è l'applicazione: il netcode è tremendo e rende questi raid in tempo reale un delirio, dove spesso a malapena si capisce cosa sta succedendo. Al lancio addirittura c'erano bug per resettare i raid che rendevano quasi ingiocabili buona parte degli scontri per via dei giocatori che continuavano ad abbandonarli. Insomma, una trovata che potenzialmente poteva trasformare in toto l'approccio alla cattura dei Pokémon si è ridotta molto rapidamente in un fastidio "necessario" per il competitivo e per ottenere mostri speciali, senza miglioramenti sensibili durante il ciclo di vita del titolo.