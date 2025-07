Pokémon Scarlatto e Violetto svelano un nuovo Raid Teracristal con un Pokémon pseudo-leggendario da Sole e Luna

Come prendere parte agli eventi Raid Teracristal

Kommo-o apparirà nei Raid Teracristal a sette stelle e avrà un Emblema della Forza Assoluta e il teratipo fisso di tipo Lotta. Come da tradizione, sarà possibile catturare un solo esemplare per file di gioco, ma nulla vi vieta di ripetere la sfida tutte le volte che desiderate per ottenere le altre ricompense in palio.

Per prendere parte ai Raid Teracristal, è necessario connettere il vostro Nintendo Switch a Internet e scaricare le ultime notizie dal Poké Portale dal menu di gioco. I Raid Teracristal sono scontri di alto livello che potete affrontare assieme a compagni guidati dall'IA o in multiplayer online con altri giocatori. Nel secondo caso è necessario avere una sottoscrizione a Nintendo Switch Online attiva. Ci sono anche altre condizioni per prendere parte ai raid a 7 stelle: dovrete completare la storia e ottenere il titolo di miglior Allenatore dell'Accademia e aver vinto almeno 10 Raid a 4 o 5 stelle.

