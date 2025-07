Qualcomm annulla lo Snapdragon 8 Gen 2 a 2 nm di Samsung: produzione affidata a TSMC

Secondo alcune indiscrezioni, Qualcomm avrebbe annullato la produzione della variante a 2 nm di Snapdragon 8 Gen 2 prodotta da Samsung. Si tratta di informazioni non ufficiali, quindi restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite. Tuttavia, ciò rappresenterebbe un duro colpo per Samsung, dato che sta cercando duramente di guadagnare terreno fertile nel settore e quindi distanziarsi da TSMC. Cerchiamo di fare il punto della situazione.