Final Fantasy 9 è protagonista di un nuovo trailer, per celebrare il 25° anniversario

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer di Final Fantasy 9, costruito appositamente per celebrare il 25° anniversario del capitolo in questione, su cui peraltro continuano ad aleggiare voci riguardanti possibili ritorni in qualche forma.

Il video in questione è però interamente composto da sequenze del gioco originale, che ricordano i momenti più memorabili del nono capitolo della celebre serie Square Enix, dunque difficilmente può essere preso come possibile indizio di novità in arrivo.

Proprio nelle ore scorse sono emerse brutte notizie per chi attendeva un possibile remake, con nuove voci che vogliono il progetto in questione cancellato dall'editore, il quale ha invece presentato come ufficiale una sorta di libro illustrato per l'anniversario.