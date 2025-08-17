0

ASUS annuncia un nuovo controller Xbox, lo presenterà alla Gamescom

ASUS ha pubblicato il teaser di un nuovo controller Xbox che l'azienda presenterà ufficialmente durante la Gamescom 2025.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/08/2025
Il logo di Xbox

ASUS ha annunciato un nuovo controller Xbox che verrà presentato ufficialmente durante la Gamescom, fra pochi giorni, e che punta a consolidare l'importante collaborazione fra l'azienda e Microsoft dopo il ROG Xbox Ally.

Il teaser del dispositivo, che potete vedere qui sotto, ne rivela unicamente la sagoma, che è quella tradizionale dei gamepad per Xbox, oltre alla presenza del logo ROG illuminato al centro del design. Il resto, come detto, lo scopriremo alla fiera di Colonia.

Certo, alla luce delle ultime tecnologie è possibile che il progetto includa soluzioni come stick e grilletti analogici TMR o quantomeno Hall Effect, oltre a eventuali pulsanti extra programmabili integrati nelle impugnature.

ASUS ROG Raikiri Pro, la recensione del nuovo controller per PC e Xbox ASUS ROG Raikiri Pro, la recensione del nuovo controller per PC e Xbox

Sarà inoltre interessante vedere quali miglioramenti verranno apportati rispetto al design del ROG Raikiri Pro, un controller Xbox dotato di display OLED incorporato, tripla connettività e diverse opzioni disponibili sul fronte della personalizzazione.

Una partnership molto importante

Mentre circolano rumor riguardanti la data di uscita di ASUS ROG Xbox Ally, questo ulteriore annuncio come detto va a consolidare una partnership molto importante, che potrebbe vedere ASUS e Microsoft lavorare insieme anche in un contesto di entertainment casalingo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Si parla infatti da tempo del fatto che probabilmente la prossima Xbox sarà una sorta di PC ibrido ed è chiaro che l'esperienza di ASUS nel campo dei PC gaming potrebbe tornare d'aiuto nella realizzazione di un prodotto di successo.

#Controller #Gamescom
