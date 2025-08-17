ASUS annuncia un nuovo controller Xbox, lo presenterà alla Gamescom

ASUS ha annunciato un nuovo controller Xbox che verrà presentato ufficialmente durante la Gamescom, fra pochi giorni, e che punta a consolidare l'importante collaborazione fra l'azienda e Microsoft dopo il ROG Xbox Ally.

Il teaser del dispositivo, che potete vedere qui sotto, ne rivela unicamente la sagoma, che è quella tradizionale dei gamepad per Xbox, oltre alla presenza del logo ROG illuminato al centro del design. Il resto, come detto, lo scopriremo alla fiera di Colonia.

Certo, alla luce delle ultime tecnologie è possibile che il progetto includa soluzioni come stick e grilletti analogici TMR o quantomeno Hall Effect, oltre a eventuali pulsanti extra programmabili integrati nelle impugnature.

Sarà inoltre interessante vedere quali miglioramenti verranno apportati rispetto al design del ROG Raikiri Pro, un controller Xbox dotato di display OLED incorporato, tripla connettività e diverse opzioni disponibili sul fronte della personalizzazione.