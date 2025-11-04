SCUF Valor Pro Wireless, la recensione del controller Xbox con stick TMR

SCUF Valor Pro Wireless è il nuovo pro controller senza fili per Xbox e PC realizzato dalla celebre azienda produttrice di periferiche da gaming, che nel 2011 ha inventato questa tipologia di dispositivi e da allora si è sforzata di introdurre soluzioni e tecnologie sempre più sofisticate al fine di supportare al meglio i videogiocatori.

In questo caso la novità principale è rappresentata dagli stick analogici TMR, presenti per la prima volta in un gamepad targato SCUF e capaci di garantire, grazie all'impiego della magnetoresistenza a tunnel, un funzionamento delle levette duraturo nel tempo e non soggetto al fastidioso fenomeno del drifting, ponendosi come lo step successivo rispetto all'ormai nota tecnologia Hall Effect. Quanto costa? Se conoscete i controller SCUF, sapete già che si tratta di dispositivi di fascia alta e il Valor Pro Wireless non fa eccezione, visto che è disponibile per l'acquisto sul sito ufficiale al prezzo di 209,99€, oppure qualcosina in più laddove vogliate prenderlo su Amazon. Ne vale la pena? Continuate a leggere per scoprirlo.