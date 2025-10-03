SCUF Valor Pro Wireless è il nuovo controller per PC e Xbox con stick TMR

Corsair ha lanciato lo SCUF Valor Pro Wireless, il nuovo controller professionale per PC e Xbox dotato di stick analogici con tecnologia TMR, polling rate fino a 1000 Hz, grilletti regolabili e tante altre caratteristiche di pregio.
Disponibile sul sito ufficiale di SCUF Gaming al prezzo di 209,99€, SCUF Valor Pro Wireless punta a unire innovazione, personalizzazione e prestazioni di livello competitivo, sviluppate con il contributo di content creator e giocatori eSport professionisti.
La tecnologia magnetica TMR applicata agli stick analogici garantisce precisione, fluidità e resistenza, mentre il polling rate fino a 1000 Hz su PC si traduce in una risposta agli input ultrarapida, grazie a una latenza estremamente ridotta.
Il controller è munito di quattro paddle posteriori personalizzabili, grilletti regolabili per una pressione normale o istantanea, controller audio dedicati e tre diverse modalità di connessione: cablato, wireless e Bluetooth.
"SCUF Valor Pro Wireless porta al massimo livello velocità, controllo e possibilità di personalizzazione per i giocatori su Xbox e PC", ha dichiarato Aaron Drayer, general manager di SCUF Gaming. "Si tratta di un prodotto pensato per chi desidera prestazioni professionali in ogni partita."
La Companion App ufficiale, presto in arrivo, consentirà di modificare ogni singolo aspetto del controller, che è equipaggiato con un batteria ricaricabile caratterizzata da un'autonomia che raggiunge le diciassette ore.
Le colorazioni? Acciaio, nero, bianco e smoke, con ulteriori design in arrivo in collaborazione con i partner SCUF e opzioni per una personalizzazione completa.