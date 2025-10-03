SCUF Valor Pro Wireless è il nuovo controller per PC e Xbox con stick TMR

Corsair ha lanciato lo SCUF Valor Pro Wireless, il nuovo controller professionale per PC e Xbox dotato di stick analogici con tecnologia TMR, polling rate fino a 1000 Hz, grilletti regolabili e tante altre caratteristiche di pregio.

Disponibile sul sito ufficiale di SCUF Gaming al prezzo di 209,99€, SCUF Valor Pro Wireless punta a unire innovazione, personalizzazione e prestazioni di livello competitivo, sviluppate con il contributo di content creator e giocatori eSport professionisti.

La tecnologia magnetica TMR applicata agli stick analogici garantisce precisione, fluidità e resistenza, mentre il polling rate fino a 1000 Hz su PC si traduce in una risposta agli input ultrarapida, grazie a una latenza estremamente ridotta.

Il controller è munito di quattro paddle posteriori personalizzabili, grilletti regolabili per una pressione normale o istantanea, controller audio dedicati e tre diverse modalità di connessione: cablato, wireless e Bluetooth.