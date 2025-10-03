Il western horror Blood West arriva su PS5 e Xbox Series X|S: data di uscita annunciata con un trailer

L'editore New Blood Interactive e il team Hyperstrange hanno annunciato che Blood West arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S dopo la versione PC, con la data di uscita annunciata con il trailer visibile qui sotto: il gioco arriverà il 16 ottobre sulle console.
Blood West è uscito inizialmente in accesso anticipato su PC attraverso Steam a febbraio 2022, poi ha raggiunto la sua versione definitiva nel dicembre del 2023, quando è stato lanciato in edizione completa, ricevendo poi l'espansione Dead Man's Promise un anno dopo, sempre per quanto riguarda il PC.
Adesso, a quasi due anni di distanza dall'uscita su PC, arriva anche l'annuncio della trasposizione su console, che arriverà nel corso di questo mese, con una versione comprensiva anche dell'espansione Dead Man's Promise oltre ai contenuti originali.
Un bizzarro western horror
Il gioco in questione è uno strano western, che mischia lo stile da "Weird West" con l'"Eldritch horror", creando un'atmosfera molto particolare e oscura, pur rimanendo legata ad alcuni stilemi classici del selvaggio west.
Il gameplay, a sua volta, emerge da un altro mix di elementi: in questo caso si tratta di sparatutto in prima persona e immersive sim, con l'azione tipica da shooter che si mischia all'uso di abilità speciali e caratteristiche stealth.
In Blood West ci troviamo a interpretare il ruolo di un pistolero non-morto, condannato a vagare per le terre del west oscuro finché non riuscirà a liberarsi della propria dannazione e liberare la propria anima: "questo non è un tipico racconto western sulla redenzione di un desperado, questa è una storia di dannazione", si legge nella descrizione.
La storia è composta da tre episodi che si svolgono in altrettante ambientazioni diverse tra canyon, paludi e montagne, per un totale di circa 20 ore di gioco richieste per portare a termine la campagna in media.
Gli autori descrivono Blood West come un misto fra Thief, S.T.A.L.K.E.R. e Hunt: Showdown, e l'idea risulta particolarmente allettante.