Il western horror Blood West arriva su PS5 e Xbox Series X|S: data di uscita annunciata con un trailer

L'editore New Blood Interactive e il team Hyperstrange hanno annunciato che Blood West arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S dopo la versione PC, con la data di uscita annunciata con il trailer visibile qui sotto: il gioco arriverà il 16 ottobre sulle console.

Blood West è uscito inizialmente in accesso anticipato su PC attraverso Steam a febbraio 2022, poi ha raggiunto la sua versione definitiva nel dicembre del 2023, quando è stato lanciato in edizione completa, ricevendo poi l'espansione Dead Man's Promise un anno dopo, sempre per quanto riguarda il PC.

Adesso, a quasi due anni di distanza dall'uscita su PC, arriva anche l'annuncio della trasposizione su console, che arriverà nel corso di questo mese, con una versione comprensiva anche dell'espansione Dead Man's Promise oltre ai contenuti originali.