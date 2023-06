Blood West, un trailer annuncia la data di uscita su PC: termina l'accesso anticipato

Blood West ha una data di uscita ufficiale in versione completa: il gioco sarà disponibile su PC il prossimo dicembre, terminando per allora l'attuale periodo in accesso anticipato. A rivelare la notizia è il nuovo trailer, pubblicato in occasione del Guerrilla Collective 2023.

Ambientato in un Selvaggio West carico di influenze dark fantasy, Blood West ci mette al comando di un cowboy che non si arrende all'orrore e decide di affrontarlo, ricorrendo a un ampio arsenale di armi per rispedire i morti nelle tombe ed evitare che il mondo venga invaso dalle forze del male.

Il video che trovate qui sopra riprende uno stile fumettoso molto simile a quello di cui abbiamo parlato nella recensione di Hard West 2, che però a differenza del titolo sviluppato da Hyperstrange è uno strategico a turni dalle meccaniche hardcore.

È tuttavia un momento in cui questo tipo di ambientazione sembra andar forte, vedi anche il recente Evil West: il mix fra Frontiera e creature demoniache tiene banco e affascina un ampio pubblico, evidentemente, e Blood West punta ad approfittarne.