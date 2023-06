Final Fantasy IX: Memoria Project, online il video della demo di questo progetto in Unreal Engine 5

Il team di sviluppatori professionisti che hanno lavorato a Final Fantasy IX: Memoria Project, un progetto non giocabile dettato dalla sola passione, che mira a ricostruire il mondo di Final Fantasy IX con Unreal Engine 5, presentandolo con una grafica aggiornata, ha pubblicato un video demo di 25 minuti per mostrarlo in azione.

Si tratta di un concept video davvero ben realizzato. Del resto ci hanno lavorato cinquanta professionisti del settore. Vediamolo.

Final Fantasy IX: Memoria Project è stato sviluppato nel corso di tre anni, senza alcuno scopo di lucro. Nel mentre è giunta notizia che Square Enix potrebbe davvero essere al lavoro sul remake di Final Fantasy IX. Chissà se raggiungerà lo stesso livello, al netto del fatto che qui è tutto presentato in forma concettuale. Sempre che esista davvero, naturalmente.

Dopo tanti anni Final Fantasy IX continua a essere molto amato, con alcuni che lo considerano tra i capitoli migliori della serie. A breve sarà pubblicato Final Fantasy XVI e fa una certa impressione constatare quanto tempo è passato da allora.