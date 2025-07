Il remake di Final Fantasy 9 sarebbe nei guai e forse è stato cancellato

In compenso, il noto insider NateDrake (conosciuto anche come NateTheHate) ha condiviso nuove indiscrezioni che, purtroppo, non sono affatto positive e suggeriscono uno sviluppo problematico e di un titolo a rischio cancellazione, se non già cancellato .

Da anni si vocifera di un remake di Final Fantasy 9 , che potrebbe essere lanciato proprio quest'anno, in occasione del 25º anniversario della pubblicazione dell'avventura di Gidan, Vivi, Steiner e compagni. Eppure, a oggi, non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale.

I dubbi lanciati da NateTheHate

"L'ultima volta che ho controllato risultava ancora in sviluppo, per quanto ne so; ma devo fare una nuova verifica e vedere qual è lo stato attuale - perché circa un mese fa ho sentito dire che era in difficoltà e forse cancellato", ha detto l'insider in un messaggio su ResetERA. "Avevo solo una fonte riguardo alla possibile cancellazione e devo verificare ulteriormente l'informazione."

NateTheHate è considerato un insider piuttosto affidabile - ad esempio, di recente ha "azzeccato" le date dell'annuncio di Nintendo Switch 2 e dello State of Play di febbraio - ma ciò non significa che sia infallibile, né che quanto dice vada preso come oro colato. Tanto più in questo caso, dove lui stesso precisa di non essere certo al 100% dello stato attuale del gioco.

I personaggi di Final Fantasy 9

Le prime voci su questo remake sono iniziate con il gigantesco leak del database di GeForce Now nel 2021, che includeva una serie di titoli non annunciati, tra cui proprio il rifacimento di Final Fantasy IX, molti dei quali sono stati effettivamente confermati. Negli anni sono emerse ulteriori indiscrezioni che suggeriscono che Square Enix stia davvero lavorando a un progetto simile, ma finora non c'è mai stata una conferma ufficiale.

Oggi, 7 luglio, segna esattamente 25 anni dal debutto di Final Fantasy 9 in Giappone. Un momento simbolico, che molti fan sperano possa coincidere l'annuncio del remake. Forse Square Enix effettivamente sta preparando una grande sorpresa. O forse, come suggerisce Nate, il sogno si è già infranto dietro le quinte.