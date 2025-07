Il nuovo trailer di The House of the Dead 2: Remake conferma la data di uscita

The House of the Dead 2: Remake, chi non muore si rivede

Portato nelle sale giochi originariamente nel 1998 e poi convertito per Dreamcast e PC, The House of the Dead 2 è il secondo episodio della serie sparatutto su binari , in cui ci viene chiesto di portare avanti la battaglia contro le orde di morti viventi che minacciano il mondo.

ForeverEntertainment ha pubblicato un nuovo trailer di The House of the Dead 2: Remake che ribadisce le atmosfere del celebre sparatutto e conferma la data di uscita su PC e Nintendo Switch , fissata al prossimo 7 agosto.

Un rifacimento all'altezza

Annunciato nell'ormai lontano 2019, The House of the Dead 2: Remake ha forse avuto uno sviluppo travagliato, ma ormai l'attesa è finita e l'uscita del gioco si avvicina a grandi passi: come detto, sarà disponibile a partire dal 7 agosto su PC e Nintendo Switch.

Naturalmente bisognerà verificare la qualità del rifacimento, visto che il remake del primo The House of the Dead non ha entusiasmato e, in generale, ci troviamo di fronte a un titolo dalle meccaniche ormai piuttosto datate.