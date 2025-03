The House of the Dead 2: Remake, chi non muore si rivede

In sala giochi si giocava impugnando delle pistole elettroniche, ma chiaramente non è stato possibile replicarle su PC e console, dove bisognava e bisogna accontentarsi di un puntatore a schermo mosso dal mouse o dal controller. È sostanzialmente un tiro al bersaglio in cui bisogna colpire zombi e altre creature prima che ci colpiscano loro, togliendoci della preziosa energia. Di tanto in tanto bisogna anche salvare dei personaggi non giocanti, eliminando in modo fulmineo i loro inseguitori. Farlo frutta premi come energia extra o punti.

Lo studio di sviluppo MegaPixel e l'editore Forever Entertainment hanno recentemente pubblicato la demo di The House of the Dead 2: Remake, titolo che fa seguito al remake del primo capitolo, risalente al 2022. Parliamo di una serie di giochi arcade di Sega, per la precisione degli sparatutto su binari a tema zombi, in cui tutto ciò che bisogna fare è puntare i nemici con il mirino e sparare, ricordandosi di ricaricare l'arma d'ordinanza quando si sono esauriti i proiettili (che di loro sono infiniti).

Gameplay

All'epoca gli House of the Dead erano dei giochi decisamente all'avanguardia, parte di un filone che nelle sale giochi aveva prosperato, grazie all'immediatezza e alla presenza di periferiche di controllo estremamente coinvolgenti da usare. Pensate ai mitra di Operation Wolf o alle pistole di Virtua Cop, per fare due esempi abbastanza celebri. Oggi titoli del genere hanno ancora senso? Se si è alla ricerca di un'esperienza leggera, perché no. Così abbiamo avviato la demo speranzosi di riuscire a fare un piacevole tuffo nel passato, senza doverci impegnare troppo.

Alcuni zombi di The House of the Dead 2: Remake

La demo di The House of the Dead 2: Remake consente di provare solo il primo livello che, se tutto va come deve, si finisce nel giro di pochi minuti. Per dire, il contatore di Steam ci segna circa 25 minuti, tempo con cui lo abbiamo finito tre volte. Non ci stiamo lamentando, visto che era così anche l'originale, ma si tratta di un dato interessante per capire la filosofia completamente diversa rispetto a certi giochi moderni.

All'inizio della partita bisogna scegliere se interpretare James o Gary, due agenti della squadra speciale AMS, che si recano in una città invasa da creature demoniache. Siamo nel 2000, ben due anni dopo il caso della Curien Mansion vissuto nel primo House of the Dead. Tutto ciò che dobbiamo fare è sparare. Come detto la demo comprende solo il primo livello di gioco, ambientato per le strade della cittadina, dove si affronta un solo tipo di nemico: gli zombi, che possiamo smembrare in vari modi sparandogli agli arti o alla testa.

Il gameplay è più o meno quello che vi abbiamo descritto in apertura, cui possiamo aggiungere la necessità di imparare a memoria la posizione dei nemici, per eliminarli il più velocemente possibile, considerando che spesso impiegano dei brevi attimi per colpirci. Alla fine del livello abbiamo incontrato il boss: un enorme cavaliere senza testa corazzato, che viene manovrato da un demonietto volante (il nostro vero bersaglio). Non è stato difficile abbatterlo. Non lo era nemmeno in sala giochi. In fondo i primi livelli degli arcade erano pensati per essere abbastanza scorrevoli, con i picchi di difficoltà che iniziavano subito dopo.