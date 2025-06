The House of the Dead 2: Remake ha una data di uscita su PC e Nintendo Switch

La conferma è arrivata tramite un post pubblicato su X, con allegata una foto in cui sono presenti i loghi di Steam, GOG e Nintendo Switch. Ciò suggerisce che forse solo le versioni Switch e PC saranno pronte per agosto. Nessuna menzione, invece, per quelle PS4, PS5, Xbox One e Series X|S annunciate in precedenza, che quindi potrebbero essere state cancellate o arrivare in un secondo momento.

Dopo una lunga gestazione ed essere sparito dai radar per anni, finalmente The House of the Dead 2: Remake è pronto ad arrivare nei negozi. Gli sviluppatori di Forever Entertainment hanno annunciato la data di uscita, fissata al prossimo 7 agosto al prezzo di 24,99 euro .

Un classico torna con il look rifatto

Per chi non lo conoscesse, The House of the Dead 2 è un sparatutto su binari pubblicato nell'ormai lontano 1998 sotto forma di cabinato arcade, per poi arrivare successivamente su Dreamcast e PC, mentre nel 2008 è stata realizzata una conversione per Nintendo Wii.

Questo remake sulla carta segna il il ritorno in grande stile del gioco con grafica moderna, colonna sonora rimasterizzata, una modalità cooperativa, finali multipli, una modalità addestramento e una Boss Mode in cui dovremo affrontare i nemici più forti del gioco cercando di stabilire un nuovo record e comandi riadattati per offrire un'esperienza appagante con un contoroller e l'accoppiata mouse e tastiera.