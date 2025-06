Hades 2 ottiene l'aggiornamento Unseen, avvicinandosi all'uscita della versione completa

Nonostante in molti si aspettassero un annuncio nell'ambito della Summer Game Fest (o dell'uscita di Switch 2), non ci sono ancora informazioni precise sulla data di uscita della versione completa del gioco, dunque c'è ancora da attendere.

Hades 2 ha ricevuto il nuovo aggiornamento Unseen nell'attuale versione in accesso anticipato, mentre lo studio Supergiant prosegue i lavori e si avvicina progressivamente alla fase finale dello sviluppo in vista dell'uscita di una versione completa 1.0.

I contenuti continuano ad aumentare

Intanto possiamo vedere questo nuovo trailer dedicato all'Update Unseen pubblicato per la versione in accesso anticipato di Hades 2, che comunque introduce già molte novità e ulteriori contenuti, nel processo di arricchimento ed evoluzione che dovrebbe ormai aver portato il gioco piuttosto vicino alla sua versione 1.0.

"Stiamo entrando nella fase finale dello sviluppo di Hades 2, che prevede l'aggiunta del vero finale della storia e altri ritocchi", si legge in un post sul blog dello sviluppatore.

"Si prega di notare che non abbiamo ancora una data di lancio della v1.0, anche se condivideremo ulteriori informazioni non appena possibile". Il team prosegue: "Mentre concludiamo la nostra fase di Accesso Anticipato, il nostro obiettivo rimane quello di assicurarci di aver creato il nostro gioco più grande, più rigiocabile, più ricco di funzionalità e, soprattutto, un degno successore dell'originale Hades".

"Abbiamo un grande gioco da concludere! Anche se non possiamo ancora dire quando avverrà il lancio della v1.0, siamo molto contenti di essere vicini e di poter condividere con voi l'esperienza completa. Questo significa anche che alcuni dei lavori più importanti su Hades 2 devono ancora venire, quindi che il chiaro di luna ci guidi! E a tutti i nostri giocatori Early Access, grazie per essere qui e per aver condiviso con noi le vostre impressioni su The Unseen Update".

L'aggiornamento Unseen aggiunge numerosi contenuti come gli Aspetti Nascosti alle Armi Notturne, dando a ogni arma un nuovo stile di combattimento da sbloccare. Vengono inoltre aggiunti nuovi Guardiani da sconfiggere, magie espanse con gli Hex Godsent, nuovi eventi storia opzionali che rafforzano i legami con i personaggi e vengono rinnovate le Fiamme Umbrali per uno "stile di combattimento più veloce".

Lo scorso aprile avevamo visto che il gioco è un'esclusiva console temporale su Nintendo Switch.