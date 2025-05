Il team di Hades 2 commenta l'uscita dalla versione Accesso Anticipato

Hades 2 è stato pubblicato come Accesso Anticipato su PC lo scorso anno. Sin dal lancio questa versione preliminare ha dimostrato di avere già al proprio arco molte frecce appuntite, ma comunque si trattava solo di una parte del pacchetto finale che il team aveva in mente.

Le parole di Supergiant Games su Hades 2

Supergiant Games - sviluppatore di Hades 2 - ha affermato che il videogioco si "sta avvicinando alla linea di arrivo". Le informazioni arrivano da un tweet della compagnia.

L'account ufficiale di Supergiant Games ha scritto, il 6 maggio: "In questo giorno di un anno fa abbiamo pubblicato Hades 2 in Accesso Anticipato!! È stato incredibilmente eccitate e ci ha aperto gli occhi, man mano che abbiamo lavorato per raggiungere il potenziale che così tanti di voi vedono nel nostro videogioco. Grazie a tutti per i feedback e la pazienza, nel mentre ci avviciniamo alla linea di arrivo".

In allegato al testo vi è una immagine con la protagonista di Hades 2 e un altro paio di personaggi che affermano: "Ai nostri giocatori dell'accesso anticipato: vi salutiamo!".

Ricordiamo che Hades 2 è stato confermato come esclusiva temporale console sulle due generazioni di Nintendo Switch ed è possibile che sarà quindi pubblicato sulla piattaforma della casa di Kyoto con l'arrivo della versione 1.0. Dovremo però vedere cosa annunceranno gli sviluppatori, visto che non hanno ancora indicato una data di uscita precisa.