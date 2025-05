Il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, ha ammesso che il rinvio di GTA 6 ha reso le cose più facili al nuovo Battlefield, e che la finestra di lancio del nuovo capitolo della serie sparatutto appare ora perfettamente adeguata.

"Non sono sicuro di poter commentare le uscite e le tempistiche di lancio del resto dell'industria, se non per dire che oggi i giochi richiedono molti anni di sviluppo", ha spiegato Wilson nel corso di una sessione di domande e risposte con gli azionisti.

"Se dunque non sei già pronto per pubblicare in questa finestra, è improbabile che risulti facile prepararsi in tempo per approfittare di quello che potrebbe essere un periodo meno competitivo rispetto a quanto previsto in precedenza."

"Pur senza entrare troppo nei dettagli, riteniamo che ora la finestra di lancio di Battlefield sia più chiara di quanto non fosse prima: siamo molto fiduciosi in merito all'uscita del gioco durante l'anno fiscale 2026", ha concluso il CEO di Electronic Arts.