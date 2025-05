GTA 6 è stato rinviato, la nuova data di uscita è stata annunciata da Rockstar

Rockstar Games ha annunciato la data d'uscita ufficiale di GTA 6 : il 26 maggio 2026. Si tratta di un rinvio rispetto a quanto comunicato in precedenza, visto che è stato spostato al prossimo anno fiscale, mentre prima era previsto per quello corrente (che terminerà il 31 marzo 2026). Quindi niente uscita autunnale o invernale.

L'annuncio della data di uscita di GTA 6

La parte più curiosa dell'annuncio è certamente il modo in cui è avvenuto. Senza grandi fanfare, la data di uscita di GTA 6 è stata svelata tramite un post ufficiale sul sito di Rockstar Games.

Il messaggio completo recita come segue: "Ciao a tutti, Grand Theft Auto VI uscirà il 26 maggio 2026. Siamo molto dispiaciuti per il ritardo rispetto a quanto vi aspettavate. L'interesse e l'eccitazione per un nuovo Grand Theft Auto sono stati davvero fonte di felicità per tutto il nostro team. Vogliamo ringraziarvi per il vostro sostegno e la vostra pazienza mentre lavoriamo per completare il gioco."

"Ad ogni nuova pubblicazione, l'obiettivo è sempre stato quello di cercare di superare le vostre aspettative, e Grand Theft Auto VI non fa eccezione. Ci auguriamo che comprendiate che abbiamo bisogno di questo tempo aggiuntivo per offrire il livello di qualità che vi aspettate e che meritate. Saremo lieti di condividere presto con voi ulteriori informazioni."

Non ci sono nuovi trailer o immagini a supporto dell'annuncio. Considerando che manca ancora un anno all'arrivo sul mercato, è credibile che un nuovo filmato non arrivi a breve termine.

Sicuramente saranno felici molti editori e sviluppatori, che ora sanno che l'autunno e l'inverno saranno "liberi" dalla "minaccia" di GTA 6, che viene visto che un risucchia vendite. I grandi giochi AAA (ma anche tutti gli altri) non vorranno mettersi vicino al titolo di Rockstar Games quindi ora possono organizzare la scaletta delle uscite con più serenità.

Certo c'è chi pensava che in caso di rimando di GTA 6, alcune compagnie potrebbero fallire.