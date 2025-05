Apple lavora a una modalità desktop per iPhone simile a Stage Manager per iPad?

Questa eventualità, se confermata, rappresenterebbe un'evoluzione significativa nell'interazione degli utenti con i propri dispositivi mobili, proiettando l'iPhone in un contesto d'uso più ampio e versatile, grazie a una modalità simile a Stage Manager per iPadOS.

Negli ultimi tempi sono circolate numerose voci riguardanti significativi rinnovamenti per i sistemi operativi di Apple. Accanto alle indiscrezioni su una profonda riorganizzazione visiva di iOS e a una convergenza funzionale tra iPadOS e macOS, gli ultimi rumor parlano di un'ipotesi particolarmente interessante: l'introduzione di una modalità desktop per iPhone .

Come potrebbe essere lo Stage Manager per iOS su iPhone

A gettare un primo seme di questa ipotesi è stato Majin Bu, una figura nota nel panorama dei leaker tecnologici sebbene con un passato di affidabilità altalenante. La scorsa settimana, Bu ha riportato come fonti anonime avessero indicato che i futuri iPhone dotati di porta USB-C potrebbero integrare un'interfaccia simile a Stage Manager una volta connessi a un monitor esterno. Pur non trattandosi di una vera e propria esperienza desktop completa, questa funzionalità consentirebbe agli utenti di estendere il proprio spazio di lavoro, aprendo scenari interessanti per presentazioni, attività di editing e una fruizione di contenuti più immersiva. Bu ha inoltre accennato a possibili limitazioni relative alla risoluzione o al numero di applicazioni visualizzabili contemporaneamente, suggerendo una fase iniziale di implementazione potenzialmente cauta.

A corroborare, seppur con una prospettiva differente, queste indiscrezioni è intervenuto Jeff Benjamin, nel corso di un recente episodio della serie video "iOS Decoded" di 9to5Mac. Benjamin ha affermato di aver avuto modo di osservare Stage Manager in esecuzione su un iPhone, con un supporto per display esterni definito "completo". In un articolo a corredo del video, viene poi specificato come 9to5Mac abbia potuto testare questa funzionalità attraverso il simulatore iOS Xcode.

Nonostante Benjamin esprima un certo scetticismo sulla probabilità che Apple decida di implementare tale funzione sugli iPhone destinati al mercato, il fatto che l'azienda di Cupertino abbia esplorato concretamente questa possibilità, testandola internamente, è un segnale inequivocabile di un interesse latente verso questa direzione. Queste voci si affiancano poi, come detto, alle indiscrezioni su una profonda riorganizzazione visiva di iOS.

