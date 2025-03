Apple pronta a rivoluzionare iOS, iPadOS e macOS con un nuovo design

Un nuovo design ispirato a VisionOS

Il nuovo design sembra trarre ispirazione da visionOS, il sistema operativo del visore per la realtà mista Vision Pro. Questo suggerisce che il nuovo design potrebbe adottare elementi di design tridimensionale e interazioni più intuitive, sfruttando le potenzialità della realtà aumentata e virtuale.

L'interfaccia di VisionOS 2

Si parla del più grande cambiamento di design per macOS da macOS Big Sur e per iOS da iOS 7, due aggiornamenti che hanno segnato un punto di svolta nell'aspetto dei sistemi operativi Apple. Tuttavia, è importante sottolineare che, nonostante la maggiore coerenza tra le piattaforme, Apple non ha intenzione di fonderle in un unico sistema operativo.

L'annuncio ufficiale di queste novità è atteso durante la Worldwide Developers Conference (WWDC), l'evento annuale di Apple dedicato agli sviluppatori, che dovrebbe tenersi a giugno (ma ancora non abbiamo una data precisa). La presentazione del nuovo design sarà un momento cruciale per capire la direzione futura dell'azienda.

Voi che cosa ne pensate? Come vorreste i nuovi design dei sistemi operativi Apple? E vi piacerebbe che venissero fusi in un'unica piattaforma? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto però il display intelligente di Apple arriverà più tardi del previsto per colpa di Siri.