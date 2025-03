Death Stranding 2, Hideo Kojima svela come Luca Marinelli e la moglie Alissa Jung sono entrati nel cast

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, una delle sorprese dell'ultimo trailer di Death Stranding 2: On the Beach è stata vedere Marinelli nei panni di Neil , un nuovo personaggio che pare ricoprirà un ruolo di primo piano nella nuova avventura firmata da Kojima Productions. La moglie Alissa, invece, interpreta Lucy .

Hideo Kojima ha pubblicato un lungo messaggio su X dove svela come ha conosciuto il celebre attore italiano Luca Marinelli e come è arrivato alla decisione di ingaggiare lui e sua moglie Alissa Jung nel cast stellare di Death Stranding 2: On the Beach .

Marinelli è un grandissimo fan di Metal Gear Solid

Già in precedenza Kojima aveva svelato di apprezzare molto Marinelli come attore e che tra l'altro sarebbe una "copia sputata" di Solid Snake di Metal Gear Solid indossando una bandana (cosa che effettivamente fa nel trailer di Death Stranding 2 che abbiamo visto domenica sera). Ora ha aggiunto di aver scoperto l'attore per la sua interpretazione di Fabio Cannizzaro / Zingaro nel film "Lo Chiamavano Jeeg Robot" del 2015 e di essersi innamorato delle sue doti attoriali con "Martin Eden" nel 2020. È proprio dopo aver visto questo film che Kojima ha deciso di contattare Marinelli e scritturarlo in Death Stranding 2: On the Beach.

"Luca Marinelli, l'uomo a cui abbiamo chiesto di interpretare il ruolo di Neil. L'ho scoperto attraverso il suo ruolo di antagonista (Fabio Cannizzaro/Zingaro) nel film italiano "Lo chiamavano Jeeg Robot", e mi sono innamorato della sua straordinaria interpretazione nel film autobiografico di Jack London, "Martin Eden", uscito in Giappone nel 2020" afferma Kojima su X, che successivamente ha svelato che a sua volta Marinelli è un grande fan di Metal Gear Solid.

"Era un film fantastico e mi è stato chiesto di aiutarlo a promuoverlo quando è uscito. Fu allora che sono stato contattato da un rappresentante del distributore giapponese. Mi ha detto che Luca aveva letto i miei commenti e voleva i miei dati di contatto in modo da poter esprimere i suoi sentimenti direttamente a "Kojima-san". Poco dopo, ho ricevuto un'e-mail da Luca che recitava "Sono cresciuto con Metal Gear. Sono un tuo grande fan. Sono molto onorato che tu abbia visto il film in cui ho recitato. Volevo dirtelo direttamente.""

"Durante la pandemia, stavo facendo il casting per Death Standing 2. Neil sarebbe stato un ruolo importante che avrebbe sostituito Cliff di Death Stranding 1. I fan non sarebbero stati soddisfatti a meno che il casting non avesse superato Mads. Ho anche guardato Luca in "The Old Guard" su Netflix. Ho deciso che era l'unica scelta possibile per il ruolo di Neil e gli ho mandato un'e-mail con un'offerta. A quanto pare, Luca era sulle montagne del Tibet a girare "Le Otto Montagne" in quel momento. Non so se è vero o no, ma era appena sceso dalle montagne dove stava girando e stava pensando a me prima di leggere il mio messaggio, e Luca ha detto: "Questa è stata un'esperienza spirituale".

Lucy in Death Stranding 2, interpretata da Alissa Jung

Dopo aver accetto di interpretare Neil, Marinelli ha suggerito sua moglie Alissa Jung per il ruolo di Lucy. Stando alle parole di Kojima, entrambi sono stati eccezionali durante le prime prove.

"Dopodiché, ho fatto una chiamata Zoom con Luca una volta tornato a casa, gli ho proposto l'idea di DS2 e lui ha accettato di interpretare il ruolo. Quando gli ho detto che stavo cercando qualcuno per interpretare Lucy, mi ha presentato sua moglie, Alissa, che è anche lei un'attrice (e regista). Abbiamo fatto la loro scansione e il loro PCAP durante il picco della pandemia, ma la loro performance sul set è stata eccellente. Lo si può vedere nei risultati digitalizzati anche dai piccoli pezzi del trailer. Non posso che ringraziare Luca e Alissa per aver accettato di esibirsi quando non avevamo ancora nemmeno una sceneggiatura."

Vi ricordiamo che Death Stranding 2: On the Beach sarà disponibile su PS5 a partire dal 26 giugno, con le prenotazioni che apriranno il 17 marzo. Ecco i dettagli delle varie edizioni disponibili al lancio.