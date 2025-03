Nel trailer di Death Stranding 2 c'è una "copia sputata" di Snake con Luca Marinelli: era un pallino di Kojima

Qualche anno fa, in un post su Instagram in cui parlava di attori che avevano attirato la sua attenzione, il director di Death Stranding menzionava proprio Marinelli, riferendo che "se si mettesse una bandana, sarebbe l'immagine sputata di Solid Snake!"

L'aggiunta di Marinelli al cast del gioco è arrivata piuttosto a sorpresa, visto che non era stato annunciato nulla del genere, ma si tratta di un attore che Kojima apprezza e segue da molto tempo , ma è curioso notare come il collegamento tra questi e il protagonista di Metal Gear Solid abbia radici piuttosto lontane.

Nella serata di ieri è stato pubblicato un nuovo trailer di Death Stranding 2: On the Beach , un lungo video da 10 minuti che ha mostrato molti elementi del nuovo gioco di Kojima Productions, caratterizzato anche da scene piuttosto bizzarre come da tradizione: tra queste, spicca il nuovo personaggio Neil, interpretato da Luca Marinelli , che ricorda molto da vicino Solid Snake di Metal Gear Solid e che rappresenta una sorta di realizzazione di un desiderio di Hideo Kojima.

Kojima ha effettivamente messo una bandana a Marinelli, come diceva

Detto fatto, verrebbe dunque da pensare: una delle immagini su cui si stanno concentrando le discussioni riguardanti il nuovo trailer di Death Stranding 2: On the Beach è proprio il primo piano su Neil in una scena del gioco, in cui sembra veramente riferirsi al personaggio di Metal Gear Solid.



In sostanza, sembra proprio che il director abbia realizzato un suo personale pallino, ovvero il fatto di mettere una bandana a Marinelli e trasformarlo in una sorta di Solid Snake, con una mossa che ha molto a che fare con la particolare personalità e ironia di Hideo Kojima.

Per il resto, nelle ore scorse oltre al trailer abbiamo visto anche nuove immagini di Death Stranding 2, con il prezzo delle varie edizioni in cui il gioco verrà venduto, con uscita fissata per il 26 giugno 2025 e prenotazioni aperte a partire dal 17 marzo.