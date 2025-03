Doom: The Dark Ages potrebbe non essere l'unico capitolo prequel nel mondo medievale

Ovviamente Stratton e Martin non hanno voluto riferire nulla di particolarmente preciso, ma hanno fatto un riferimento al finale di Doom: The Dark Ages sostenendo che, sostanzialmente, non è corrispondente all'inizio del capitolo del 2016 . La questione è difficilmente considerabile spoiler, ma quanto segue potrebbe comunque essere vista come un'anticipazione per i più sensibili sulla questione, dunque siete avvertiti.

Non c'è ancora nulla di stabilito, ma gli autori hanno voluto mantenere la questione aperta per non precludersi eventuali altre esplorazioni nell'ambientazione dark fantasy medievale di Doom: The Dark Ages, poiché il finale non è totalmente conclusivo.

Il director Hugo Martin e il producer Marty Stratton di id Software hanno fatto capire che Doom: The Dark Ages potrebbe non essere l'unico capitolo della serie tra i prequel ambientati nel mondo medievale , considerando che la storia del nuovo gioco non mette in scena una conclusione assoluta per questo arco narrativo.

Un finale non del tutto chiuso

In sostanza, dicono gli autori, Doom: The Dark Ages non si conclude con lo Slayer chiuso dentro al sarcofago in cui viene ritrovato all'inizio del reboot di DOOM del 2016, dunque volendo c'è ancora spazio di manovra per raccontare altre storie in questo mondo.

L'idea sostenuta dai due è che questo capitolo fa parte di qualcosa come "le cronache dello Slayer", e potrebbe esserci altro da raccontare in questo particolare frangente della storia. Sebbene la questione sia tutta da decidere, id Software non aveva intenzione di stabilire subito che Doom: The Dark Ages fosse l'unico capitolo ambientato in questo mondo, dunque si è lasciata il possibile spazio per poter raccontare altro.

Questo peraltro rientra in un maggior interesse dimostrato da id Software nella storia della serie, motivo per il quale abbiamo visto anche che DOOM: The Dark Ages conterrà varie scene d'intermezzo narrative.