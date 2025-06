DOOM: The Dark Ages mostra benchmark e miglioramenti dell'update di giugno in un trailer ufficiale

Bethesda ha pubblicato un trailer ufficiale sulle novità dell'update di giugno di DOOM: The Dark Ages, comprendente vari miglioramenti tecnici e l'introduzione di un benchmark per verificare al meglio le performance del gioco sulle varie configurazioni.

Il video si concentra sulle variazioni apportate in particolare alla versione PC di DOOM: The Dark Ages, che ha ricevuto numerose novità con questo aggiornamento, legate alle specifiche tecnologie grafiche supportate su piattaforma Windows.

Nel trailer possiamo dunque vedere una breve panoramica su queste novità, che tuttavia rappresentano evoluzioni importanti per gli utenti in grado di utilizzare tali tecnologie grafiche come DLSS e Path Tracing, legate in particolare all'hardware NVIDIA.