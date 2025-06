Fortnite Festival dà il benvenuto a Bruno Mars per la Stagione 9

Bruno Mars ha fatto il proprio debutto in Fortnite Festival per la Stagione 9, appena cominciata e ricca di entusiasmanti novità per i tantissimi appassionati di questa specifica componente dell'esperienza di Fortnite.

Dopo il gran finale lasciato da Sabrina Carpenter, il celebre artista vincitore di molteplici Grammy approda nel mondo del battle royale di Epic Games con uno show a dir poco esplosivo, che porta sul palco il suo stile unico fra neon, geometrie moderne e performance ritmate.

Fra le novità del gameplay troviamo il ritorno delle graduatorie di tutti i tempi, una funzione richiesta a gran voce dalla community. Inoltre sarà possibile cercare i brani Jam in ordine alfabetico, rendendo più semplice trovare le canzoni del proprio artista preferito.

Non è finita qui: per chi ama la varietà, è ora disponibile la vera modalità Casuale per la musica della lobby, perfetta per chi non vuole mai sentire lo stesso brano due volte di fila.