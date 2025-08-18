Gallipoli è il nuovo sparatutto sulla Prima Guerra Mondiale annunciato da Blackmill, dopo Isonzo

Non c'è ancora una data di uscita ma intanto è stato pubblicato un primo trailer di presentazione, che mostra un titolo in linea con i capitoli precedenti sebbene con alcuni miglioramenti tecnici applicati e ovviamente un'ambientazione nuova, inserita nel medesimo contesto storico.

Blackmail Games ha annunciato Gallipoli , il nuovo sparatutto ambientato nella Prima Guerra Mondiale che prosegue nel solco impostato dai precedenti Isonzo, Tannenberg e Verdun, mostrando un altro fronte particolarmente intenso della grande guerra.

Uno dei fronti più violenti della Prima Guerra Mondiale

Gallipoli mette in scena i cruenti scontri che sono avvenuti sul fronte orientale della Prima Guerra Mondiale durante la campagna di Gallipoli, combattuta tra il febbraio 1915 e il gennaio 1916 e ricordata come una delle più violente.

Detta anche battaglia di Gallipoli o campagna dei Dardanelli, si trattava di un'incursione nella penisola di Gallipoli da parte degli Alleati, con l'intenzione di occupare Costantinopoli e mettere in ginocchio l'Impero Ottomano, consentendo un passaggio sicuro alle navi lungo lo stretto.

Date le difficoltà logistiche e la strenua resistenza dell'Impero, la campagna si trasformò in un logorante scontro di trincea che causò un enorme massacro di soldati e, in definitiva, in una sconfitta per gli alleati, ma con grandi perdite da parte di entrambi i fronti.

Anche in Gallipoli, come in Isonzo, gli sviluppatori hanno posto l'accento sulla ricostruzione storica di ambientazioni e situazioni negli scontri messi in scena, oltre che per quanto riguarda armi ed equipaggiamenti dei soldati.

Nel gioco ci troviamo a fare squadra con altri giocatori per affrontare gli avversari in combattimenti PvP, con la possibilità di scegliere diverse classi e assumere ruoli differenti in battaglia.

Gallipoli è stato annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X|S, in attesa di una data di uscita precisa.