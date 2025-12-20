Tutto lascerebbe pensare che questo nuovo RuneQuest: Warlords sia più o meno dello stesso livello dei giochi precedenti, e per quel che riguarda il gameplay forse ci siamo anche, ma ci sono diversi aspetti di questo nuovo gioco che no, non ci hanno convinto come avremmo sperato.

Parafrasando un'antica pubblicità televisiva, solitamente "Slitherine fa le cose per bene". Sviluppati in proprio o scelti da scaltrissimi talent scout, i giochi di questa compagnia hanno sempre qualcosa da dire, un'idea tanto semplice quanto avvincente che fa funzionare le cose, ne giustifica l'acquisto. Gli strategici Starship Troopers: Terran Command e Terminator: Dark Fate - Defiance sono due ottimi esempi, il più recente Broken Arrow è un'ulteriore conferma, senza dimenticare il buon lavoro nel riproporre in versione aggiornata quel capolavoro del passato chiamato Master of Magic .

Dal passato risorge

RuneQuest è un'ambientazione pregiata, per diversi anni tra i '70 e gli '80 è stato uno dei pochi giochi di ruolo cartacei fantasy a rivaleggiare con Dungeons and Dragons, quindi la scelta di Slitherine di rispolverare questa proprietà intellettuale avrebbe perfettamente senso. Il condizionale è d'obbligo poiché, gioco alla mano, di quell'ambientazione emerge davvero molto poco e quel poco è stato stravisto e strasentito. RuneQuest: Warlords è un colorato gioco di guerra fantasy a turni dove si controllano unità dalle diverse caratteristiche, alcune rimpiazzabili tra una missione e l'altra e altre legate alla trama e obbligate a sopravvivere fino alla fine delle numerose missioni. Il gioco offre tre diverse fazioni (Lunar Empire, Talastar e Chaos) introdotte gradualmente lungo i 18 livelli presenti della campagna, ma selezionabili in totale libertà nelle modalità skirmish e multiplayer.

L'interfaccia grafica non è tra le più chiare, ma bastano due missioni per avere il pieno controllo

Il sistema di gioco non è poi molto diverso da quello di Warhammer 40K Battlesector, uno degli strategici Slitherine più tecnici e riusciti. Ogni turno, ciascuna unità consuma tutti o in parte i suoi punti movimento per spostarsi tra le caselle che suddividono la mappa e utilizzare le sue abilità. Particolarmente importante in questo gioco è la direzione in cui saranno rivolte le unità perché permette loro di tenere d'occhio un'area di gioco nella quale potranno reagire agli spostamenti avversari, persino obbligandoli a fermarsi completamente oltre che naturalmente danneggiarli. Le magie sono numerose e fondamentali, specialmente quelle in possesso degli eroi che hanno effetti spesso risolutivi e di conseguenza tempi di ricarica più estesi. Armate dedite al corpo a corpo, arcieri utili nella distanza, ma delicatissimi negli attacchi ravvicinati: un menù piuttosto tipico che a seconda di chi lo legge può apparire golosamente rassicurante, o fin troppo noioso.