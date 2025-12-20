Leggende Pokémon Z-A e Hades 2 dominano le classifiche dei giochi più venduti su Nintendo eShop

Come da tradizione, anche questo weekend vengono pubblicate le classifiche relative ai giochi più venduti sull'eShop di Nintendo Switch 1 e Switch 2, che vedono da una parte ancora Leggende Pokémon Z-A a dominare, con Hades 2 primo tra i titoli esclusivamente in digitale.
Vediamo intanto la classifica relativa a tutti i giochi, ovvero prendendo in considerazione sia i titoli che si trovano sul mercato sia in formato fisico che digitale:
- Leggende Pokemon: Z-A
- Mario Kart 8 Deluxe
- Super Smash Bros. Ultimate
- Super Mario Party Jamboree
- Minecraft
- Animal Crossing: New Horizons
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Hogwarts Legacy
- Metroid Prime 4
- Hades 2
- Nintendo Switch Sports
- Super Mario Bros. Wonder
- Red Dead Redemption
- Terminator 2D
- GTA: The Trilogy - The Definitive Edition
- Divinity: Original Sin 2
- New Super Mario Bros. U Deluxe
- Zelda: Tears of the Kingdom
- Pokemon Legends: Arceus
- Stardew Valley
- Super Mario Odyssey
- Zelda: Breath of the Wild
- Super Mario Galaxy 2
- Hollow Knight: Silksong
- Batman: Arkham Trilogy
- Hades
- It Takes Two
- NBA 2K26
- Super Mario 3D World + Bowser's Fury
- Overcooked 2
Il nuovo capitolo della serie di Game Freak resiste in prima posizione, nonostante uscite più recenti come Metroid Prime 4: Beyond che si trova invece in nona posizione.
I giochi digitali raccontano una storia diversa
Altro discorso per quanto riguarda invece i giochi disponibili solo in digitale, che vengono trattati in una classifica a parte dai dati raccolti dall'eShop, come da tradizione.
In questo caso, in prima posizione troviamo Hades 2, che continua a riscontrare un ottimo successo su Nintendo Switch 1 e Nintendo Switch 2, mentre Divinity: Original Sin 2 conquista la seconda posizione sopra Stardew Valley.
Vediamo dunque la classifica dei giochi solo in digitale:
- Hades 2
- Divinity: Original Sin 2
- Stardew Valley
- Super Mario Galaxy 2
- Hollow Knight: Silksong
- Hollow Knight
- Marvel Cosmic Invasion
- Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic
- Tiny Bookshop
- Super Mario Galaxy
- Disney Dreamlight Valley
- The Oregon Trail
- Wobbly Life
- Disco Elysium
- Chained Echoes
- The Jackbox Party Pack 3
- Absolum
- Deltarune
- Winter Burrow
- Terraria
- The Jackbox Party Pack 11
- SpongeBob SquarePants: Krusty Cook-Off
- Five Nights at Freddy's: Security Breach
- The Rogue Prince of Persia
- Celeste
- Sun Haven
- Tomb Raider 1-3 Remastered
- Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate
- Ninja Gaiden: Master Collection
Tra le nuove uscite vediamo buone performance da parte di Marvel Cosmic Invasion, in particolare.