Leggende Pokémon Z-A e Hades 2 dominano le classifiche dei giochi più venduti su Nintendo eShop

Vediamo le consuete classifiche di vendita con i giochi più acquistati attraverso l'eShop di Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, che vedono Leggende Pokémon Z-A e Hades 2 ai primi posti.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   20/12/2025
Un'immagine di Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
Come da tradizione, anche questo weekend vengono pubblicate le classifiche relative ai giochi più venduti sull'eShop di Nintendo Switch 1 e Switch 2, che vedono da una parte ancora Leggende Pokémon Z-A a dominare, con Hades 2 primo tra i titoli esclusivamente in digitale.

Vediamo intanto la classifica relativa a tutti i giochi, ovvero prendendo in considerazione sia i titoli che si trovano sul mercato sia in formato fisico che digitale:

  1. Leggende Pokemon: Z-A
  2. Mario Kart 8 Deluxe
  3. Super Smash Bros. Ultimate
  4. Super Mario Party Jamboree
  5. Minecraft
  6. Animal Crossing: New Horizons
  7. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  8. Hogwarts Legacy
  9. Metroid Prime 4
  10. Hades 2
  11. Nintendo Switch Sports
  12. Super Mario Bros. Wonder
  13. Red Dead Redemption
  14. Terminator 2D
  15. GTA: The Trilogy - The Definitive Edition
  16. Divinity: Original Sin 2
  17. New Super Mario Bros. U Deluxe
  18. Zelda: Tears of the Kingdom
  19. Pokemon Legends: Arceus
  20. Stardew Valley
  21. Super Mario Odyssey
  22. Zelda: Breath of the Wild
  23. Super Mario Galaxy 2
  24. Hollow Knight: Silksong
  25. Batman: Arkham Trilogy
  26. Hades
  27. It Takes Two
  28. NBA 2K26
  29. Super Mario 3D World + Bowser's Fury
  30. Overcooked 2

    31. Il nuovo capitolo della serie di Game Freak resiste in prima posizione, nonostante uscite più recenti come Metroid Prime 4: Beyond che si trova invece in nona posizione.

I giochi digitali raccontano una storia diversa

Altro discorso per quanto riguarda invece i giochi disponibili solo in digitale, che vengono trattati in una classifica a parte dai dati raccolti dall'eShop, come da tradizione.

In questo caso, in prima posizione troviamo Hades 2, che continua a riscontrare un ottimo successo su Nintendo Switch 1 e Nintendo Switch 2, mentre Divinity: Original Sin 2 conquista la seconda posizione sopra Stardew Valley.

Leggende Pokémon: Z-A supera Metroid Prime 4 e riconquista la vetta della classifica dell'eShop di Switch Leggende Pokémon: Z-A supera Metroid Prime 4 e riconquista la vetta della classifica dell'eShop di Switch

Vediamo dunque la classifica dei giochi solo in digitale:

  1. Hades 2
  2. Divinity: Original Sin 2
  3. Stardew Valley
  4. Super Mario Galaxy 2
  5. Hollow Knight: Silksong
  6. Hollow Knight
  7. Marvel Cosmic Invasion
  8. Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic
  9. Tiny Bookshop
  10. Super Mario Galaxy
  11. Disney Dreamlight Valley
  12. The Oregon Trail
  13. Wobbly Life
  14. Disco Elysium
  15. Chained Echoes
  16. The Jackbox Party Pack 3
  17. Absolum
  18. Deltarune
  19. Winter Burrow
  20. Terraria
  21. The Jackbox Party Pack 11
  22. SpongeBob SquarePants: Krusty Cook-Off
  23. Five Nights at Freddy's: Security Breach
  24. The Rogue Prince of Persia
  25. Celeste
  26. Sun Haven
  27. Tomb Raider 1-3 Remastered
  28. Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered
  29. Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate
  30. Ninja Gaiden: Master Collection

    31. Tra le nuove uscite vediamo buone performance da parte di Marvel Cosmic Invasion, in particolare.

