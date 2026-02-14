0

Leggende Pokémon Z-A riconquista la classifica dell'eShop di Nintendo Switch, Diablo 2 riemerge dagli inferi

Leggende Pokémon Z-A torna in testa alla classifica dell'eShop di Nintendo Switch, mentre Diablo 2: Resurrected rientra sorprendentemente nella top 20 grazie al lancio della nuova Infernal Edition.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   14/02/2026
Immagine di Diablo 2 con un negromante
Diablo II: Resurrected
Diablo II: Resurrected
Come ogni fine settimana è arrivata la classifica dei giochi più venduti su Nintendo Switch tramite l'eShop. Leggende Pokémon: Z-A ha riconquistato la vetta, mentre Animal Crossing: New Horizons, che la scorsa settimana occupava la prima posizione, è sceso direttamente al quinto posto.

Grazie all'aggiornamento 3.0 e al lancio della Nintendo Switch 2 Edition, il life sim del 2020 era tornato stabilmente al vertice della top 20 per diverse settimane, ma ora le vendite sembrano essersi assestate.

Diablo 2 ritorna in auge grazie alla nuova espansione

Per il resto, le prime posizioni della classifica non riservano grandi sorprese: al secondo posto troviamo Super Smash Bros. Ultimate, seguito da Mario Kart 8 Deluxe. L'unica vera novità è il ritorno in classifica di Diablo 2: Resurrected, che "riemerge dagli inferi" dopo anni grazie al recente lancio della Infernal Edition, la nuova versione dell'action GDR di Blizzard che include l'espansione Reign of the Warlock, pubblicata a sorpresa pochi giorni fa.

Di seguito la top 20 dell'eShop:

  1. Pokemon Legends: Z-A
  2. Super Smash Bros. Ultimate
  3. Mario Kart 8 Deluxe
  4. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  5. Animal Crossing: New Horizons
  6. Minecraft
  7. Super Mario Party Jamboree
  8. Super Mario Bros. Wonder
  9. Nintendo Switch Sports
  10. GTA: The Trilogy - The Definitive Edition
  11. Just Dance 2026 Edition
  12. Super Mario Odyssey
  13. Diablo 2: Resurrected - Infernal Edition
  14. Pokemon Legends: Arceus
  15. New Super Mario Bros. U Deluxe
  16. Zelda: Tears of the Kingdom
  17. Hogwarts Legacy + Harry Potter: Quidditch Champions
  18. Super Mario 3D World + Bowser's Fury
  19. Zelda: Breath of the Wild
  20. It Takes Two
Qui sotto invece la top 20 dei giochi distribuiti esclusivamente in formato digitale:

  1. Stardew Valley
  2. Super Mario Galaxy 2
  3. Disney Dreamlight Valley
  4. Super Mario Galaxy
  5. Terraria
  6. Dispatch
  7. Wizard101
  8. Paranormasight: The Mermaid's Curse
  9. BlazBlue Entropy Effect X
  10. Hades 2
  11. Tiny Bookshop
  12. Hollow Knight: Silksong
  13. Absolum
  14. Hakuoki SSL: Sweet School Life
  15. Hollow Knight
  16. Wobbly Life
  17. Marvel Cosmic Invasion
  18. Dave the Diver
  19. Disco Elysium
  20. Resident Evil 6
