Leggende Pokémon Z-A riconquista la classifica dell'eShop di Nintendo Switch, Diablo 2 riemerge dagli inferi

Come ogni fine settimana è arrivata la classifica dei giochi più venduti su Nintendo Switch tramite l'eShop. Leggende Pokémon: Z-A ha riconquistato la vetta, mentre Animal Crossing: New Horizons, che la scorsa settimana occupava la prima posizione, è sceso direttamente al quinto posto.
Grazie all'aggiornamento 3.0 e al lancio della Nintendo Switch 2 Edition, il life sim del 2020 era tornato stabilmente al vertice della top 20 per diverse settimane, ma ora le vendite sembrano essersi assestate.
Diablo 2 ritorna in auge grazie alla nuova espansione
Per il resto, le prime posizioni della classifica non riservano grandi sorprese: al secondo posto troviamo Super Smash Bros. Ultimate, seguito da Mario Kart 8 Deluxe. L'unica vera novità è il ritorno in classifica di Diablo 2: Resurrected, che "riemerge dagli inferi" dopo anni grazie al recente lancio della Infernal Edition, la nuova versione dell'action GDR di Blizzard che include l'espansione Reign of the Warlock, pubblicata a sorpresa pochi giorni fa.
Di seguito la top 20 dell'eShop:
- Pokemon Legends: Z-A
- Super Smash Bros. Ultimate
- Mario Kart 8 Deluxe
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Animal Crossing: New Horizons
- Minecraft
- Super Mario Party Jamboree
- Super Mario Bros. Wonder
- Nintendo Switch Sports
- GTA: The Trilogy - The Definitive Edition
- Just Dance 2026 Edition
- Super Mario Odyssey
- Diablo 2: Resurrected - Infernal Edition
- Pokemon Legends: Arceus
- New Super Mario Bros. U Deluxe
- Zelda: Tears of the Kingdom
- Hogwarts Legacy + Harry Potter: Quidditch Champions
- Super Mario 3D World + Bowser's Fury
- Zelda: Breath of the Wild
- It Takes Two
Qui sotto invece la top 20 dei giochi distribuiti esclusivamente in formato digitale:
- Stardew Valley
- Super Mario Galaxy 2
- Disney Dreamlight Valley
- Super Mario Galaxy
- Terraria
- Dispatch
- Wizard101
- Paranormasight: The Mermaid's Curse
- BlazBlue Entropy Effect X
- Hades 2
- Tiny Bookshop
- Hollow Knight: Silksong
- Absolum
- Hakuoki SSL: Sweet School Life
- Hollow Knight
- Wobbly Life
- Marvel Cosmic Invasion
- Dave the Diver
- Disco Elysium
- Resident Evil 6