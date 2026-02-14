Leggende Pokémon Z-A riconquista la classifica dell'eShop di Nintendo Switch, Diablo 2 riemerge dagli inferi

Come ogni fine settimana è arrivata la classifica dei giochi più venduti su Nintendo Switch tramite l'eShop. Leggende Pokémon: Z-A ha riconquistato la vetta, mentre Animal Crossing: New Horizons, che la scorsa settimana occupava la prima posizione, è sceso direttamente al quinto posto.

Grazie all'aggiornamento 3.0 e al lancio della Nintendo Switch 2 Edition, il life sim del 2020 era tornato stabilmente al vertice della top 20 per diverse settimane, ma ora le vendite sembrano essersi assestate.