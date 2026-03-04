Pokémon Vento e Onda: qualche indizio sulle novità del sistema di combattimento

Il recente trailer che ha accompagnato l' annuncio di Pokémon Vento e Onda non mostra precisamente delle fasi di scontro, dunque non è ancora possibile avere informazioni su quali siano le caratteristiche specifiche di questa parte importante del gameplay , ma ci sono delle voci di corridoio che potrebbero essere supportate da alcuni indizi.

Una tradizione di Pokémon è l'introduzione di un qualche "gimmick" o meccanica peculiare che caratterizza il sistema di combattimento da un capitolo all'altro, e per quanto riguarda Pokémon Vento e Onda questo risulta ancora un mistero, ma qualche possibile indizio è emerso.

Un piccolo particolare

Si tratta di una vera e propria tradizione per la serie Pokémon: molti capitoli hanno un qualche riferimento alle caratteristiche specifiche delle meccaniche di gioco nel logo, come successo con Pokémon X e Y, Pokémon Sole e Luna e Pokémon Spada e Scudo.



Riferimenti ai cristalli, alle Mega Evoluzioni o cose simili si trovano in piccoli particolari inseriti nei loghi, e anche per Pokémon Vento e Onda vale questa caratteristica: in questi risulta infatti visibile un piccolo simbolo di difficile definizione, che sembra una Poké Ball modificata.

Lo stesso simbolo è visibile anche come ciondolo della collana di Ventochu, una delle due nuove varianti di Pikachu presenti nei capitoli in arrivo, a dimostrazione della sua importanza.

Secondo il leak da cui sono emersi i titoli dei nuovi capitoli di Pokémon, poi rivelatisi corretti, questa meccanica di gioco sarebbe identificata con il nome (forse in codice) di "Majin" e potrebbe avere a che fare con condizioni o agenti meteorologici.



Un recente video pubblicato da Centro Leaks mostra un Pikachu che sembra utilizzare la tecnica, oppure subirla, non è facile capire di cosa si tratti, ma si nota una sorta distorsione della sua figura in una maniera piuttosto bizzarra.

In ogni caso, per il momento si tratta solo di voci di corridoio, in attesa di ulteriori spiegazioni da parte di Game Freak e Nintendo.