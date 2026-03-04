Castlevania: Belmont's Curse è vicino ai capitoli classici, non sarà un roguelike

In una nuova intervista, i responsabili del progetto Castlevania: Belmont's Curse hanno spiegato che il gioco è più vicino ai capitoli classici della serie rispetto a Dead Cells, nonostante sia sviluppato dagli autori di quest'ultimo.
"Castlevania: Belmont's Curse è un gioco di esplorazione e azione in 2D dove i giocatori possono esplorare mappe vaste ed elaborate in maniera precisa", ha spiegato in particolare Tommy Williams di Konami, "Non è un roguelike o un roguelite".
Questo dovrebbe sistemare i dubbi di molti sul fatto che il nuovo capitolo, annunciato nel corso del recente State of Play, possa implementare meccaniche troppo differenti da quelle classiche di Castlevania.
Una struttura più classica
In particolare, essendo Castlevania: Belmont's Curse sviluppato dagli autori di Dead Cells, si poteva pensare che il gameplay di quest'ultimo potesse influenzare lo sviluppo del nuovo Castlevania, ma sembra si tratti invece di un titolo fedele alle origini del franchise.
Per il resto, non ci sono ancora molte informazioni riguardanti il gameplay specifico di questo nuovo capitolo, che verosimilmente riprenderà l'impostazione presa dalla serie a partire da Castlevania: Symphony of the Night, ovvero con l'implementazione di elementi in stile RPG.
Tuttavia, queste sono solo supposizioni perché finora tutto quello che abbiamo è il trailer di presentazione. Al di là delle meccaniche, qualche dettaglio su storia e personaggi è emerso nei giorni scorsi, con la conferma che il titolo rappresenta "solo l'inizio" del ritorno della serie sulle scene.