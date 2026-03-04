Castlevania: Belmont's Curse è vicino ai capitoli classici, non sarà un roguelike

In una nuova intervista, i responsabili del progetto Castlevania: Belmont's Curse hanno spiegato che il gioco è più vicino ai capitoli classici della serie rispetto a Dead Cells, nonostante sia sviluppato dagli autori di quest'ultimo.

"Castlevania: Belmont's Curse è un gioco di esplorazione e azione in 2D dove i giocatori possono esplorare mappe vaste ed elaborate in maniera precisa", ha spiegato in particolare Tommy Williams di Konami, "Non è un roguelike o un roguelite".

Questo dovrebbe sistemare i dubbi di molti sul fatto che il nuovo capitolo, annunciato nel corso del recente State of Play, possa implementare meccaniche troppo differenti da quelle classiche di Castlevania.