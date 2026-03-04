1

Castlevania: Belmont's Curse è vicino ai capitoli classici, non sarà un roguelike

Konami spiega qualcosa di Castlevania: Belmont's Curse, assicurando che si tratta di un gioco vicino alle caratteristiche dei capitoli classici e non un roguelike o roguelite.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   04/03/2026
Una scena di Castlevania: Belmont's Curse
Castlevania: Belmont's Curse
Castlevania: Belmont's Curse
News Video Immagini

In una nuova intervista, i responsabili del progetto Castlevania: Belmont's Curse hanno spiegato che il gioco è più vicino ai capitoli classici della serie rispetto a Dead Cells, nonostante sia sviluppato dagli autori di quest'ultimo.

"Castlevania: Belmont's Curse è un gioco di esplorazione e azione in 2D dove i giocatori possono esplorare mappe vaste ed elaborate in maniera precisa", ha spiegato in particolare Tommy Williams di Konami, "Non è un roguelike o un roguelite".

Questo dovrebbe sistemare i dubbi di molti sul fatto che il nuovo capitolo, annunciato nel corso del recente State of Play, possa implementare meccaniche troppo differenti da quelle classiche di Castlevania.

Una struttura più classica

In particolare, essendo Castlevania: Belmont's Curse sviluppato dagli autori di Dead Cells, si poteva pensare che il gameplay di quest'ultimo potesse influenzare lo sviluppo del nuovo Castlevania, ma sembra si tratti invece di un titolo fedele alle origini del franchise.

Per il resto, non ci sono ancora molte informazioni riguardanti il gameplay specifico di questo nuovo capitolo, che verosimilmente riprenderà l'impostazione presa dalla serie a partire da Castlevania: Symphony of the Night, ovvero con l'implementazione di elementi in stile RPG.

Konami è tornata: da Silent Hill a Metal Gear Solid, da Castlevania a Rev. Noir Konami è tornata: da Silent Hill a Metal Gear Solid, da Castlevania a Rev. Noir

Tuttavia, queste sono solo supposizioni perché finora tutto quello che abbiamo è il trailer di presentazione. Al di là delle meccaniche, qualche dettaglio su storia e personaggi è emerso nei giorni scorsi, con la conferma che il titolo rappresenta "solo l'inizio" del ritorno della serie sulle scene.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Castlevania: Belmont's Curse è vicino ai capitoli classici, non sarà un roguelike