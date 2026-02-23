Castlevania: Belmont's Curse si svela in qualche dettaglio su storia e personaggi

La sceneggiatrice in questione ha un ruolo importante all'interno del team, avendo elaborato la base narrativa di questo nuovo gioco che sembra anche essere alquanto sostanziosa, trattandosi di un ritorno alle tradizioni della serie.

Rouzié ha parlato del gioco sulla sua pagina LinkedIn, affermando "Finalmente posso dirlo!", visto che dopo l' annuncio del gioco avvenuto con un trailer allo State of Play ha infine tolto la cortina di segretezza che circondava il progetto sul ritorno di Castlevania all'interno di Konami.

Marie Rouzié , la sceneggiatrice e narrative designer di Castlevania: Belmont's Curse , ha svelato qualcosa di questo interessantissimo nuovo progetto che riporta in auge la serie storica di Konami, facendo alcuni riferimenti alla storia e ai personaggi del capitolo in sviluppo.

Un progetto di notevoli dimensioni

In base a quanto riferito da Rouzié, Castlevania: Belmont's Curse è in sviluppo già da tre anni ed è il risultato di un attento bilanciamento tra la volontà di tornare alle radici classiche della serie e alcune spinte innovative applicate al gameplay dal creative director.

Rouzié si è occupata di ogni aspetto riguardante la narrazione all'interno del gioco, dunque anche di alcuni elementi dell'ambientazione, dell'atmosfera e il background dei personaggi.

È stato creato un ampio cast composto da 25 personaggi, che circondano il protagonista Trevor Belmont e daranno modo di espandere la storia e costruire delle interessanti sotto-trame anche per quanto riguarda le quest secondarie.

Per approfondire l'immedesimazione, inoltre, Rouzié riferisce di aver costruito un sistema narrativo che risponde dinamicamente alle azioni del giocatore, per quanto riguarda scelte nei dialoghi, struttura delle quest e sistemi logici, anche se su questo aspetto non è ancora chiarissimo il funzionamento generale.

Il lavoro si è esteso poi a comprendere la sceneggiatura delle scene d'intermezzo, le introduzioni dei boss, i finali, le presentazione e introduzioni dei personaggi, le frasi durante il gameplay e anche le descrizioni, peraltro all'interno di un ampio Codex presente nel gioco.

Konami ha riferito che Castlevania: Belmont's Curse è "solo l'inizio" del ritorno della serie, destinata a rientrare nei piani futuri del publisher. Ne abbiamo visto anche i requisiti di sistema per PC.